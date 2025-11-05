Esta cámara 360 es una de las más vendidas, graba en 8K y nunca la habíamos visto tan barata como ahora

Dentro de las cámaras de acción, actualmente nos encontramos con modelos que nos permiten grabar todo lo que nos rodea de una sola vez y sin tener que moverla. Hablo de las cámaras 360, las cuales nos ofrecen una perspectiva inmersiva imposible de conseguir con una cámara tradicional. Y es que, si llevas tiempo pensado en hacerte una para grabar actividades deportivas o aventuras, esta Insta360 X4 es un acierto total, y más ahora que está rebajada más de 100 euros.

A pesar de tener un precio de venta recomendado de 475,99 euros, no hay dudas de que estamos frente a uno de los mejores momentos para hacerse con esta cámara de la marca Insta360, ya que está disponible con un descuento del 22% que la deja por tiempo limitado por unos 369 euros en Amazon.

Compra la cámara 360º Insta360 X4 con una oferta flash al mejor precio

Insta360 X4 Insta360

La Insta360 X4 es una cámara de acción que graba en 360º ideal para grabar increíbles tomas en tercera persona y desde ángulos que parecen casi imposibles. Cuenta con un diseño ultracompacto y ligero peso de 203 gramos que la hacen muy fácil de llevar a cualquier parte, aunque la verdadera magia la hacen sus dos sensores CMOS de 1/2 pulgadas con una apertura f/1.9 para obtener buenos resultados hasta de noche y poder grabar todo lo que sucede a nuestro alrededor.

Cabe mencionar que está potenciada por un chip de IA que es el encargado de que podamos disfrutar de la mejor calidad de imagen, ya que llega a grabar vídeos con una resolución máxima de 8K a 30 fps. De todas formas, si eres como yo y priorizas más la fluidez, es posible grabar en 5,7K a 60 fps y 4K a 100 a fps sin apenas perder detalle.

Por otro lado, también dispone de varios modos de grabación para hacerla aún más versátil. Entre ellos, nos encontramos con un modo HDR que mejora tanto el contraste como la iluminación, un modo de lente única para grabar como con una cámara normal en 4K y un modo selfie que únicamente hace uso de la cámara frontal, además de que nos permite hacer fotografías de hasta 72 megapíxeles.

Por si todo esto no fuese suficiente, nos brinda una estabilización brutal al hacer uso de una tecnología FlowState que reduce mucho las vibraciones o movimientos bruscos y, a su vez, se complementa con una función Horizon Lock para que no tengamos que preocuparnos por el encuadre, pues siempre estará nivelado. Y todos los ajustes se hacen desde una pantalla táctil de 2,5 pulgadas con una potección Corning Gorilla.

Otras características a tener en cuenta son que es resistente al agua, pudiendo sumergirla hasta 10 metros de profundidad sin carcasa, incluye un protector de lente, está preparada para aguantar temperaturas extremas y su batería de 2.290 mAh llega a ofrecernos más de dos horas de grabación continua en 5,7K.

Sin olvidarnos de que podemos elegir el encuadre perfecto para compartir vídeos en nuestras redes sociales después de hacer cada grabación a través de la app Insta360, transferir los archivos al móvil de manera rápida y hasta guardarlos en la nube gracias al servicio Insta360+.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.