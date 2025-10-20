Con este deshumidificador podrás evitar que aparezcan manchas de moho en casa y está casi a mitad de precio

Con la llegada del frío, las lluvias y la caída de las hojas, entramos en esa época del año en la que la humedad se hace notar en muchos hogares. Para evitar problemas como el moho, los malos olores o la sensación de humedad en el ambiente, la mejor solución es tener un deshumidificador como este Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 P, el cual tiene actualmente un descuento que lo deja tirado de precio.

Este deshumidificador de la marca Olimpia Splendid tiene un precio recomendado de 129,90 euros que ahora podemos dejar muy atrás, ya que está disponible con un descuento de casi 58 euros que nos permite llevárnoslo por apenas unos 71,96 euros en Amazon. Ese es el precio que tiene terminar con la humedad en casa y empezar a respirar un aire mucho más puro.

Compra el deshumidificador Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 P al mejor precio

Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 P Olimpia Splendid

El Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 P es un deshumidificador ideal para evitar que la llegada de las lluvias y el frío termine causando estragos en nuestro hogar. En primer lugar, cabe mencionar que tiene un diseño compacto y elegante, con un acabado en color blanco para encajar en cualquier entorno, además de que viene con cuatro ruedas giratorias que nos permite moverlo fácilmente.

Aunque por lo que realmente merece la pena es porque cuenta con un poder de deshumidificación de hasta 10 litros de agua al día. En la práctica, esto se traduce en una reducción muy notable de la humedad en dormitorios, baños o cualquier otro espacio donde suelen aparecer manchas de moho en las paredes, ya que está diseñado para utilizarse en zonas con una superficie máxima de 45 m³.

Eso sí, cabe mencionar que el depósito donde se acumula agua es extraíble, tiene una capacidad total de 2 litros y un acabado semitransparente para ver toda la cantidad que ha recogido. Y por si no fuese suficiente, a esto debemos sumarle una función que nos avisa cuando este se ha llenado por completo.

Por otro lado, hace la función de purificador de aire al incluir unos filtros antipolvo y de carbón activo, dándonos así la posibilidad de mejorar el ambiente de nuestro hogar, además de eliminar malos olores, al atrapar todas esas partículas contaminantes, como por ejemplo el polvo, humo o polen.

A todo esto debemos sumarle que utiliza un gas refrigerante R290 que lo convierte en una opción más sostenible que otros modelos, es bastante silencioso para usarlo en cualquier momento del día e incluye una moderna pantalla táctil digital para facilitarnos enormemente la configuración.

