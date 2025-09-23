Este gama media de Xiaomi con panel AMOLED, cámara de 200 MP y batería de 5.500 mAh sale por apenas 250 euros

Ya sea para uso propio o regalar, en la gama media tenemos smartphones con los que es muy difícil fallar. El Xiaomi Redmi Note 14 Pro es uno de ellos, pues ofrece un rendimiento más que decente por el precio que tiene para la gran mayoría de usuarios, y más ahora, ya que tiene una oferta flash. Es decir, que si te das prisa, podrás conseguirlo incluso más barato de lo que ya es.

Lejos de su precio recomendado de 349,99 euros, ahora gracias a una nueva oferta podemos aprovechar para llevarnos este móvil todoterreno de Xiaomi por apenas unos 251,10 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro de casi 100 euros con su compra. Y buscando otras alternativas de compras en los principales comercios, te adelanto que en MediaMarkt se está vendiendo el mismo modelo por unos 279 euros y en la tienda oficial de Xiaomi por unos 299,99 euros.

Compra el Xiaomi Redmi Note 14 Pro con casi 100 euros de descuento

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro es la demostración perfecta de que la marca ya le tiene cogido el truco a la gama media, pues se trata de un teléfono muy completo para quienes buscan algo económico sin renunciar a un buen rendimiento. A pesar de estar construido en plástico, se siente de muy buena calidad, y su renovado diseño con respecto a la anterior generación llama la atención al montar un gran módulo de cámara casi circular, además de tener unos bordes con una ligera curvatura que facilita su agarre y una certificación IP68.

Otra de las cosas que nos gusta especialmente de este modelo es que monta un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, el cual tiene la capacidad de ofrecernos una resolución Full HD+ de 2.400 x 1.080 píxeles, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un mejorado brillo máximo de 1.800 nits. Si a todo esto le sumamos unos colores intensos y vivos, la experiencia es realmente buena a la hora de navegar, ver contenido o jugar.

Algo similar sucede con el apartado de autonomía, que es otro de los motivos por los que recomendamos este móvil. Aquí nos encontramos con una enorme batería de 5.500 mAh que es superior incluso a la de su hermano mayor y puede llegar a aguantar hasta 2 días de uso. Sin dejarnos por el camino que admite una carga rápida de 45 W que no deja de ser muy eficiente para así alargar la vida útil.

Por otro lado, si hablamos sobre su apartado de fotografía, se mantiene bastante fiel a lo que vimos en su predecesor. Esto se debe a que dispone de una triple cámara trasera formada por un sorprendente sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP. En líneas generales, los resultados son buenos en casi todo tipo de situaciones y llega a grabar en 4K con una buena estabilización. Eso sí, donde hay una pequeña diferencia es en su cámara frontal de 32 MP.

En cuanto a hardware, en el interior lleva un procesador el MediaTek Helio G100-Ultra que, a pesar de no ser el más actual de todos y no soportar una conectividad 5G, nos asegura un rendimiento más que aceptable en el día a día, sobre todo si no le exigemos demasiado. En esta versión se acompaña de 8 GB de RAM, un almacenamiento de 256 GB y funciona bajo una capa de personalización HyperOS propia de Xiaomi, asegurándonos actualizaciones durante varios años. De hecho, dentro de poco le espera una gran actualización a HyperOS 3.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.