Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max: fecha de lanzamiento confirmada y primeras imágenes oficiales

Poco a poco se van desvelando todos los secretos de los nuevos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, ya que, si hace unos días, Xiaomi nos desveló los trucos de la pantalla trasera de los modelos "Pro", ahora el gigante chino ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento de su nueva familia de flagships premium y ha compartido las primeras imágenes de los tres smartphones que la componen.

Fecha de lanzamiento confirmada y primeras imágenes oficiales de los nuevos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max

Como podemos leer en el medio especializado XIAOMI ADICTOS, la compañía liderada por Lei Jun ha confirmado oficialmente que sus nuevos buques insignia, los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max se presentarán oficialmente el próximo 25 de septiembre de 2025 en un evento que se celebrará en China.

Además, para ir calentando motores, Xiaomi también ha aprovechado la ocasión para compartir las primeras imágenes oficiales de los tres integrantes de la nueva familia Xiaomi 17.

La parte trasera del nuevo Xiaomi 17 en su acabado blanco Xiaomi

Tal como puedes apreciar en la fotografía que te dejamos sobre estas líneas, el Xiaomi 17 estándar estará disponible en dos tonalidades: blanca y azul cielo y apostará por un diseño más continuista respecto a la generación anterior con un módulo de cámaras de forma cuadrada donde se alojarán los tres sensores fotográficos traseros y el flash LED. A nivel de prestaciones se espera que cuente con unos biseles ultrafinos de tan solo 1,8 milímetros y con una gran pantalla AMOLED de 6,3 pulgadas.

Por su parte, los nuevos Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max llegarán en varios colores exclusivos como el nuevo "Morado Ahumado Frío" para el Xiaomi 17 Pro o un nuevo “Verde Bosque” que estará disponible para el Xiaomi 17 Pro Max. Asimismo, ambos modelos contarán con la nueva pantalla secundaria trasera bautizada como "Magic Back Screen", la cual se integrará en el gran módulo de cámaras traseras y te permtirá revisar notificaciones, ver widgets de reloj personalizados y hacerte selfis con las cámaras traseras.

El Xiaomi 17 Pro en su nuevo color morado y el Xiaomi 17 Pro Max en su exclusivo color 'verde bosque' Xiaomi

En cuanto a las especificaciones de los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max ya te podemos confirmar que ambos modelos contarán con sistemas fotográficos desarrollados conjuntamente con el fabricante de cámaras alemán Leica.

Sea como fuere, tan solo tendremos que esperar un par de días para conocer todos los detalles de los nuevos terminales franquicia de la marca china, unos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max que llegan para competir directamente con los recientes iPhone 17.