No es barata, es baratísima: esta tablet todoterreno de Xiaomi con pantalla y autonomía bestiales es un chollo

Lo normal es pensar que una tablet barata sirve para ver contenido multimedia y poco más, pero hay excepciones como la Xiaomi Redmi Pad 2, la cual ofrece mucho más de lo que cualquier persona se puede esperar por el precio que tiene, y más ahora que tiene su mejor rebaja hasta la fecha.

Tan solo lleva unos pocos meses en el mercado y esta tablet de Xiaomi se ha convertido en una de las opciones económicas más interesantes. Y es que, a pesar de tener un precio recomendado de 229,99 euros, ahora gracias a una oferta flash puedes conseguirla por tan solo unos 161,10 euros en Amazon y así ahorrar casi 69 euros con su compra. Mientras que en PcComponentes, MediaMarkt o la tienda oficial de la marca está vendiendo desde unos 175 euros.

Compra la novedosa Xiaomi Redmi Pad 2 con funda a precio mínimo

La Redmi Pad 2 es una de las mejores tablets que puedes encontrar actualmente, sobre todo si buscas un modelo económico y todoterreno que sirva para mucho más que simple entretenimiento. Lo primero que nos llama la atención de este modelo es su diseño, pues cuenta con una cubierta trasera de metal que le da un toque más premium, además de que, gracias a su grosor de 7,36 mm y ligero peso de 510 gramos, es muy cómoda de usar.

En este tipo de dispositivos el apartado visual es clave, y aquí el trabajo de Xiaomi es excelente. Nos encontramos con nada más y nada menos que una pantalla IPS de 11 pulgadas que se ve de escándalo al ofrecernos una resolución 2,5K (2.560 x 1.600 px), una tasa de refresco adaptativa de hasta 90 Hz, un brillo que alcanza un pico máximo de 600 nits para defenderse incluso en exteriores y compatibilidad con más de 1.070 millones de colores para disfrutar de escenas más vivas.

Todo ello sin olvidarnos de que dispone de un modo lectura que optimiza la pantalla para reducir la fatiga visual y un total de cuatro altavoces que, más allá de asegurarnos un volumen bastante alto, soportan Dolby Atmos con el fin de que la experiencia a la hora de ver series o películas sea más envolvente.

Y si nos paramos a hablar sobre su rendimiento, aquí la sorpresa es que en su interior lleva instalado un procesador Helio G100-Ultra, el cual tiene potencia suficiente como para llevar a cabo algunas tareas de ofimática o jugar. Pero eso no es todo. Se complementa con 4 GB de RAM y un almacenamiento de 128 GB que no se queda corto, ya que podemos expandirlo con una microSD hasta los 2 TB. Mientras que a nivel de software tampoco decepciona al funcionar bajo un sistema operativo HyperOS 2 muy personalizable que pronto se podrá actualizar.

Otro de los apartados que no decepciona es el de autonomía, donde la protagonista es una gran batería de 9.000 mAh que nos garantiza hasta 17 horas reproducción de vídeo, por lo que está preparada para aguantarnos sin demasiados problemas el ritmo en el día a día y, para rematar, admite una carga rápida de 18 W.

Cabe mencionar que viene con una cámara trasera de 8 MP y una cámara frontal de 5 MP ideal para videollamadas, ambas garantizándonos unos resultados decentes en entornos iluminados. Aunque está claro que no es el punto más fuerte de ninguna tablet debido al poco uso que se le suele dar. Y para rematar, incluye una funda tanto para protegerla como para hacer la función de soporte.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.