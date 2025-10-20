Movilidad urbana
Este patinete eléctrico todoterreno con motor de 800 W y 50 km de autonomía está tan barato que cuesta creerlo
Se presenta como una gran alternativa a los medios de transporte habitual y ofrece una gran libertad para movernos rápido por cualquier zona urbana
El uso de los patinetes eléctricos ya no es una moda. Se han consolidado como un método de transporte cada vez más común en las ciudades, y no solo entre los jóvenes, sino también entre personas de todas las edades. La realidad es que, con sus luces y sombras, son una opción sostenible y muy accesible para todo el mundo.
Además, nos hacen olvidarnos un poco esa sensación de que necesitamos comprarnos un coche sí o sí para movernos con mayor libertad, algo que, viendo los precios actuales, no parece tan buena idea como hacerte con este Cecotec Bongo GS50 XXL Connected, un patinete completísimo que está rebajado por un precio increíble.
A pesar de tener un precio recomendado y habitual de 339,90 euros, este patinete eléctrico de la marca española de Cecotec está ahora más barato que nunca, ya que tiene un descuento de 110 euros que lo deja por apenas unos 229,90 euros en Amazon y, teniendo en cuenta todo lo que ofrece, es una de las opciones más completas que puedes encontrar actualmente.
Compra el patinete eléctrico Cecotec Bongo GS50 XXL Connected más barato que nunca
El Cecotec Bongo GS50 XXL Connected es un patinete eléctrico urbano que se ha diseñado según la normativa vigente de la DGT con el fin de circular de una manera cómoda, segura y eficiente, por lo que es ideal para usar en cualquier ciudad o pueblos con bastantes habitantes.
Lo primero a resaltar es que está construido con acero de calidad automovilística, además de que cuenta con un sistema de plegado rápido que nos permite guardarlo sin ocupar demasiado espacio y una base mucho más ancha de lo habitual, pudiendo así conducir hasta con los pies en paralelo.
Por otro lado, incorpora un motor que llega a alcanzar una potencia máxima de 800 W, dándonos así la posibilidad de circular a una velocidad máxima de 25 km/h (que es el límite establecido en España) y subir cuestas con una inclinación algo pronunciada. Sin dejar de lado que en el manillar tenemos una pantalla LCD desde la que podemos seleccionar entre los diferentes modos de velocidad preestablecidos y consultar el estado de la batería, entre otras cosas.
De hecho, en referencia a esto último, cabe mencionar que otra de las grandes bazas de este patinete es que dispone de una batería con 450 Wh de capacidad que llega a brindarnos una distancia de recorrido de hasta 50 kilómetros, suficiente para recorrer ciudades de punta a punta incluso más de una vez por cada carga.
Llegados a este punto nos queda mencionar que la experiencia de conducción es muy segura al incluir un sistema de doble suspensión para movernos por cualquier terreno, unas ruedas de 10 pulgadas con gran adherencia, un freno eléctrico delantero, un freno trasero de disco y un foco LED delantero para ver mejor la carretera por la noche. Y lo más curioso de todo es que podemos llegar a controlar algunas funciones y bloquear el patinete desde el móvil, donde tenemos que tener descargada la app Bongo Smart.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
