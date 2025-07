Este proyector con resolución 1080p, altavoces integrados y Android está a mitad de precio

Ya no hay excusa para no tener un proyector, actualmente puedes encontrar una amplía variedad de modelos de diferentes marcas por unos 100 euros. Vale, no tienen una resolución nativa de 4K y tampoco otras características que encontramos en proyectores que cuestan mucho más, pero para la mayoría de los usuarios es suficiente uno de los más baratos. Aquí entra en juego el Wielio 269D, que tiene un 50 % de descuento en Amazon.

Si te gustaría ver tus películas y series favoritas como nunca antes, entonces el proyector que acabamos de comentar es una opción muy interesante, sobre todo ahora que está disponible por tan solo 129,99 euros en Amazon. Cabe mencionar que nunca antes había estado tan barato, de ahí que sea un chollo que no puedes dejar pasar. Por cierto, al ser una oferta flash puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que lo compres lo antes posible.

Ahorra 120 euros comprando el Wielio 269D en Amazon

Este proyector permite acceder a las principales plataformas de streaming Wielio

Este proyector tiene una resolución nativa de 1080p, pero es compatible con contenido 4K, aunque como es lógico no se verá en dicha resolución. Es capaz proyectar una imagen de hasta 240 pulgadas, siendo la distancia óptima de proyección de entre 1,2 a 3 metros. Además, cuenta con un soporte que permite ajustar la inclinación hasta 120 grados. Y para ser tan pequeño y compacto, en su interior hay dos altavoces de 5 vatios. Ahora bien, para mejorar la experiencia lo suyo es conectar unos altavoces externos.

A nivel de sistema operativo viene con Android 11, por lo que podrás instalar cualquier aplicación de streaming como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y más. A nivel de conectividad tiene HDMI, entrada AV, Bluetooth Wi-Fi. Por lo tanto, lo puedes conectar a Internet sin cables. Por último, decir que no hace mucho ruido, algo que se agradece a la hora de ver una película.

Si estabas buscando un proyector que sea bueno, bonito y barato, aquí tienes uno. Aprovecha esta oferta antes de finalice y hazte con él, no te decepcionará. Es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 130 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.