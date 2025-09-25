Este teléfono es perfecto para personas mayores o con necesidades especiales y es muy económico

Ahora que los smartphones están tan presentes en nuestro día a día, los teléfonos fijos han pasado a un segundo plano. No obstante, en ciertos casos siguen siendo imprescindibles, sobre todo cuando hablamos de personas mayores. Además, tener un teléfono fijo es fundamental para ciertos servicios, como la teleasistencia. Pues bien, hoy veremos uno muy asequible que no está nada mal, el Gigaset E290.

Pensado especialmente para quienes buscan comodidad y facilidad de uso, este modelo se convierte en una opción muy atractiva dentro de su categoría. Su precio recomendado es de 43,90 euros, pero está disponible por 34,99 euros en Amazon y PcComponentes. Además de ser barato, no te dejará indiferente por todo lo que ofrece. Dicho esto, cabe mencionar que esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Un teléfono inalámbrico perfecto para personas mayores

Este teléfono inalámbrico es fácil de usar Gigaset

Este teléfono inalámbrico tiene teclas grandes, iluminadas y bien etiquetadas, junto con una pantalla de fácil lectura. Esto hace que marcar un número o navegar por el menú sea una tarea sencilla incluso para personas con dificultades visuales. La ergonomía de su diseño también aporta comodidad en el uso diario.

Además, este modelo cuenta con funciones que aportan tranquilidad y seguridad. Las dos teclas de acceso directo (A y B) permiten guardar contactos importantes, como familiares o servicios de emergencia, para acceder a ellos con una sola pulsación. Incluso tiene una función de llamada directa que, en situaciones de emergencia, permite que al presionar cualquier botón se marque automáticamente el número previamente configurado. Esta característica convierte al Gigaset E290 en el teléfono perfecto para personas mayores o con necesidades especiales.

En el apartado de sonido, ofrece una experiencia totalmente personalizable. El volumen puede ajustarse en cinco niveles distintos y, gracias a la función de amplificador, es posible duplicar el volumen de la llamada en curso. También es compatible con audífonos. A esto se suma la posibilidad de elegir entre diferentes tonos de llamada, adaptándose a las preferencias y necesidades auditivas de cada usuario.

Por todo lo que acabamos de comentar, el Gigaset E290 es una compra muy recomendable, especialmente para quienes buscan un teléfono fiable, práctico y adaptado a diferentes necesidades. Si es tu caso, entonces no lo dudes y hazte con él antes de que se agote o finalice la oferta.

