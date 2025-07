Fechas y horas clave del Prime Day 2025: cuando salen las mejores ofertas

Ya no queda nada. Apenas faltan unas horas para que dé comienzo una de las campañas de rebajas más esperadas del año. Me refiero al Prime Day, que este año, como ya te hemos adelantado en otras ocasiones, Amazon ha decidido alargar su duración. En esta ocasión se celebrará desde el martes 8 de julio hasta el viernes 11 de julio, abarcando así cuatro intensos días de descuentos.

Igualmente, debes tener en cuenta es que las ofertas son exclusivas para clientes con una suscripción Prime. Si no eres miembro, no podrás acceder a los precios rebajados, así que asegúrate de tener tu cuenta activa o aprovecha la prueba gratuita de 30 días si aún no la has usado. Y para que no se te escape ninguna ganga, a continuación te contaremos cuáles son los momentos clave para aprovechar al máximo las rebajas y no dejar pasar las mejores oportunidades.

Para calentar motores, ya puedes encontrar ofertas anticipadas

¿Eres de esas personas impacientes que prefiere evitar esperas? En el caso de que las respuesta sea afirmativa, tengo buenas noticias para ti. Amazon ya ha lanzado ofertas anticipadas en una amplia selección de productos, incluyendo los superventas de la propia marca. Así que te recomiendo echarles un ojo, ya que, en la mayoría de los casos, suelen ser las mismas rebajas que veremos una vez comience la campaña.

El Prime Day comienza oficialmente en la madrugada del lunes al martes, exactamente a las 00:00 horas del 8 de julio. En ese instante, Amazon activará la mayoría de las ofertas, por lo que es un momento especialmente relevante para cazar gangas. De hecho, algunos productos muy demandados pueden volar en cuestión unos pocos minutos o en las primeras horas posteriores al pistoletazo de salida.

Además, para saber si una oferta merece la pena, es muy útil fijarse en el historial de precios y, por supuesto, comparar con otras tiendas. Sin olvidarnos de que los dispositivos con oferta por la campaña aparecerán con la etiqueta de 'Oferta Prime Day'.

Cualquier momento puede ser bueno para encontrar un chollo

Otro punto importante es que, si compramos algo y baja más de precio durante el Prime Day, se nos devuelve la diferencia. Es una política que se ha aplicado en campañas anteriores y que se agradece mucho, sobre todo cuando aparecen sorpresas de última hora. Porque hasta el último minuto cualquier producto puede bajar de precio. En resumidas cuentas, podemos comprar con confianza desde el inicio hasta el final.

Esto nos reafirma que no todo se decide en las primeras horas. Lo habitual en los últimos años es que Amazon mantenga precios estables durante todos los días de la campaña, y en el caso de que no llegues a tiempo a por un chollo, no lo des por imposible, en ocasiones se vuelve a reponer el stock antes de que finalicen las ofertas.

El primer día es clave, pero el último también

Cada día cuenta, aunque te sugiero estar especialmente atento en las últimas horas del viernes día 11. No hay que descartar que Amazon haga alguna rebajas inesperada en los momentos finales. Sea como sea, la decisión queda en tus manos.

El Prime Day 2025 va a ser una maratón de ofertas, y estar listo en cualquier momento puede marcar la diferencia entre conseguir una buena oferta o quedarte sin nada. Por ello, lo más inteligente es tener claro lo que necesitas, echar un vistazo de tus productos favoritos al comienzo y no descartar que en el último suspiro aparezca una de esas ofertas que no se pueden dejar pasar.

