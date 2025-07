Empieza la cuenta atrás: estos son los productos que tengo pensado comprar en el Prime Day 2025 de Amazon

Como ya es tradición entre quienes disfrutamos cazando gangas, regresa un evento muy esperado en el calendario. Hablo de la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, que en esta ocasión se celebrará del 8 al 11 de julio. Cuatro días completos de descuentos exclusivos para clientes con una suscripción a Amazon Prime, donde encontrar rebajas en más de 35 categorías, incluyendo electrónica, cocina, productos de belleza, ropa o incluso alimentación. En resumidas cuentas, es una oportunidad perfecta para hacernos con esos productos que llevamos tiempo esperando a que bajen de precio o renovar dispositivos que ya piden un cambio.

En este tipo de campañas, una estrategia que suelo seguir habitualmente (y que aún estás a tiempo de aplicar) es la de preparar una lista de deseos. Piensa en ella como si estuvieras escribiendo tu carta a los Reyes Magos, aunque ya sé que con el calor que hace puede que no sea el mejor ejemplo de todos. Igualmente, se trata de anotar todo lo que te interesa, sin importar que ahora mismo no esté rebajado. ¿Por qué? Porque cuando Amazon dé el pistoletazo de salida a las ofertas, es muy probable que algunos de esos productos tenga un descuento muy tentador. Aunque es difícil predecir con exactitud qué bajará, tener claro lo que necesitamos puede ayudarnos a decidir rápidamente cuando llegue el momento. Eso sí, antes de darle al botón de comprar, asegúrate de que esa oferta realmente merece la pena.

¿Qué podemos comprar durante los 4 días de Prime Day?

Tampoco debemos olvidar que el Prime Day no se limita a grandes compras como una televisión, un ordenador o un móvil de última generación, sobre todo porque, si funciona lo que tenemos, no es necesario hacer cambios. También se presenta como una gran oportunidad para abastecerte de productos cotidianos que usamos todo el año y ahorrar dinero. Desde recambios para tu maquinilla de afeitar o cabezales de cepillos eléctricos, hasta cremas, productos de limpieza, suplementos, snacks, cápsulas de café o lo que se te ocurra. Amazon tiene de todo, y no exagero. Por eso mismo aprovechar estas fechas puede suponer un ahorro significativo.

Eso sí, tampoco hace falta esperar hasta el 8 de julio. De hecho, Amazon ya ha empezado a calentar motores con ofertas anticipadas, especialmente en productos de su propia marca. Y es cuestión de tiempo que aparezcan buenos precios en dispositivos como los Echo, Kindle, Fire TV o cámaras de seguridad Blink. La lista no para de crecer según se van acercando las fechas y es fácil que algo de lo que buscas ya esté rebajado.

Los 7 productos que están en mi lista de deseos para el Prime Day

Y dicho todo esto, paso a contarte los productos que tengo especialmente vigilados para este Prime Day. Algunos llevan en mi lista desde hace meses y otros los he añadido recientemente (o por capricho). Todos ellos me interesan por distintas razones, pero sobre todo, porque estoy esperando el momento justo para comprarlos con una buena rebaja.

AirPods Pro 2: unos de los mejores auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, sin dejar de lado una excelente calidad de sonido y compatibilidad total con dispositivos Apple. Me tientan especialmente porque he probado anteriormente los modelos más básicos y estos mejoran en todo, además de que soy de esas personas que a diario escucha música.

JBL Flip 7: un nuevo altavoz portátil perfecto para verano. Resistente al agua, con buena autonomía y un sonido potente en un tamaño compacto. Un acierto para llevármelo a excursiones con amigos al aire libre, animar una barbacoa o esas noches en las fiestas del pueblo.

Apple Pencil (USB-C): llevo ya un par de años con un iPad Pro M2 y desde hace tiempo tengo en mi lista de deseos este lápiz óptico para sacarle más partido. Tomar apuntes, dibujar, editar imágenes con más precisión... son algunos de los muchos usos que se me ocurren. En definitiva, me parece un accesorio muy útil.

Fire TV Stick 4K: un clásico que nunca falla y siempre está de oferta en este tipo de campañas. Perfecto para convertir cualquier televisión algo anticuada en una smart TV actual. Mi idea era comprar uno para la casa del pueblo. Rápido, sencillo de instalar y con compatibilidad con todas las plataformas de streaming.

Amazon Kindle: llevo un tiempo en el que me he enganchado a la lectura otra vez y este dispositivo es la mejor forma de llevar varios libros sin ocupar espacio. Tiene una batería que aguanta semanas, una pantalla que no cansa la vista y es tan compacto que hasta me lo llevaría en un viaje de avión sin comprometer mi equipaje de mano.

SanDisk Extreme: el espacio de mi ordenador cada vez está más lleno, y recurrir a una unidad de almacenamiento SSD externa como esta es la mejor decisión que puedo tomar. Ofrece unas velocidades muy rápidas, es resistente y compacto.

DJI Neo: hace un tiempo me compré un dron básico para iniciarme en el mundillo de la grabación aérea, y siento que ya estoy preparado para dar el salto. Ya he visto este modelo en acción y me parece un acierto por dos motivos. Graba en 4K y no es necesario tener una licencia para pilotarlo debido tanto a su tamaño como a su peso.

En resumen, no se trata de buscar el chollo del año, sino de aprovechar esta campaña para ahorrar un poco más en algo que necesites en estos momentos (quizás un aire acondicionado portátil) o darte algún capricho pendiente. Mi consejo ya lo sabes: haz tu lista, estate atento/a y actúa con rapidez por lo que pueda pasar, pues, normalmente, si algo baja más de precio, Amazon te devuelve la diferencia con respecto a lo que ya has pagado.

