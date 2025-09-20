Gama media a precio de baja: este móvil Redmi es un chollo por menos de 185 euros

Si después de tanto buscar no sabes qué móvil comprar, en este momento hay un Redmi con un 39 % de descuento en Amazon. Si estás en busca de un smartphone de gama media que sea una apuesta segura y barato, échale un ojo al Redmi Note 14 5G, que tiene reseñas muy positivas y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 500 unidades.

Si bien el Redmi Note 14 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio recomendado de 299,99 euros, ahora se puede conseguir por solo 249,99 euros en la web de Xiaomi y, sorprendentemente, por 181,79 euros en Amazon. Esta rebaja lo convierte en una oportunidad difícil de dejar pasar para quienes buscan un smartphone equilibrado, potente y con características propias de modelos más caros.

Ahorra 118,20 euros comprando el Redmi Note 14 5G en Amazon

A nivel de rendimiento, este smartphone ofrece una experiencia fluida gracias a su procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra, que es potente y eficiente. A esto se suma la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante tarjeta microSD, algo cada vez menos común y que nunca está de más. Por lo tanto, si te haces con este móvil, no tendrás problemas de espacio a la hora de guardar tus fotos.

La pantalla es otro de sus puntos fuertes, ya que cuenta con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas (120 Hz) con resolución Full HD+. Cabe mencionar que no solo te sorprenderá por su calidad de imagen, sino también por lo bien que se ve incluso bajo la luz del sol. Por otro lado, y pasando al apartado fotográfico, tiene una cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles, por lo que ofrece una gran versatilidad en diferentes escenarios. La cámara frontal es de 20 megapíxeles.

Además de todo lo que acabamos de mencionar, también cuenta con otros detalles que marcan la diferencia, como los dos altavoces con Dolby Atmos, un conector para auriculares de 3,5 mm y el chip NFC para pagos móviles. ¿Y qué hay de la batería? Pues bien, tiene 5.110 mAh de capacidad.

Como puedes ver, el Redmi Note 14 5G no está nada mal. Es más, ahora que está disponible en Amazon por menos de 185 euros, es difícil encontrar otro móvil que esté a la altura, razón de más para hacerte con él. ¡Aprovecha!

