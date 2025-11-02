En 2026 será obligatoria, así que aprovecha para conseguir esta baliza V16 homologada DGT más barata

Por si todavía no estás al tanto, a partir del próximo 1 de enero de 2026, será obligatorio llevar una baliza V16 en la gran mayoría de vehículos. Eso sí, no vale cualquier modelo. Para poder circular legalmente y garantizar tu seguridad, el dispositivo debe estar homologado por la DGT. Así que si buscas una baliza que realmente sirva, la EuroLight V16 es una gran opción y en estos momentos está más barata que de costumbre.

Esta baliza de la marca EuroLight tiene un precio de venta oficial de unos 49,99 euros que ahora podemos dejar en el olvido, ya que está disponible con un descuento del 22% que nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 39,03 euros en Amazon, un precio con el que está arrasando en ventas, pues el pasado mes se vendieron más de 5.000 unidades.

Compra la luz de emergencia EuroLight V16 más barata

EuroLight V16 Amazon

La EuroLight V16 es una de esas balizas de emergencia que podemos usar sin problemas a partir del próximo año, ya que está homologada por la DGT (algo que puede consultar sin problemas desde este enlace). Con ella sustituiremos los clásicos triángulos de emergencia y, entre todas sus ventajas, dispone de una base magnética para colocarla en la parte superior de nuestro vehículo sin necesidad de bajarnos de este, evitando así cualquier tipo de riesgo en carreteras con mucho tráfico o en zonas donde la visibilidad no es tan buena.

A esto debemos sumarle que nos ofrece una iluminación LED en 360 grados que sorprende por lo potente que es, pues llega a verse a más de 1 kilómetro de distancia o cuando la niebla sea muy densa, y una certificación IP54 que la hace resistente tanto al polvo como al agua, algo ideal por si el día que tenemos que sacarla de la guantera coincide con que está lloviendo.

Igualmente, lo que marca la realmente de este tipo de balizas con respecto a los triángulos que hemos estado usando durante todos estos años es que, gracias a su conexión directa y automática con la plataforma DGT 3.0, nos permite enviar nuestras coordenadas exactas directamente a la dirección general de tráfico al sufrir cualquier tipo de accidente o avería, además de alertar a otros usuarios en la carretera con un sistema conectado o a través de los paneles informativos que solemos ver en las autovías.

Para que pueda llevarse todo este proceso a cabo, se apoya en una tecnología IoT avanzada para usarla dentro de la red de carreteras españolas, sin importar en que punto nos encontremos. Y al mismo tiempo necesitamos que esté conectada a internet, algo que es posible al venir con una SIM integrada, que en este caso es de Orange, y nos promete estar operativa durante 12 años sin ningún tipo de coste adicional, es decir, hasta 2038.

Por último, cabe mencionar que es necesario presionar el botón durante dos segundos, lo que ayuda a evitar falsas alarmas, trae incluidas cuatro pilas AA para que no tengamos que comprarlas aparte y dentro de la caja nos encontramos con una bolsita para dejarla mejor guardada. Así que si no tienes una y no quieres que te pille el toro, te recomiendo no dejar escapar esta oportunidad para ahorrar con la compra de este modelo.

