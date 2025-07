"Es justo lo que necesitaba para estudiar sin complicarme": el portátil ultraligero de Samsung baja de precio

En un mercado lleno de portátiles con especificaciones excesivas o precios inflados, encontrar un modelo sencillo, funcional y con una buena base puede parecer complicado, pero no imposible. Además, no pasa nada por admitir que no siempre hace falta gastar mucho para tener un equipo versátil y elegante. Y si ese equipo lleva el sello de Samsung, ya sabemos que va a ser duradero y va a responder bien.

Hoy vengo a hablarte del Samsung Galaxy Book4, que no es un ordenador pensado para jugar ni para editar vídeo profesional. Es una herramienta pensada para quienes trabajan con documentos, para estudiantes, para gestionar el correo, navegar... Para tareas del día a día que quieras hacer con fluidez.

Y, si te voy a hablar de él, es porque lo podemos comprar a muy buen precio en AliExpress. Ya lo tienen rebajado pero si añadimos el cupón ESGD30 podremos bajar su precio hasta los 291 euros y convertirlo en una oferta excelente. Ten en cuenta que este modelo salió al mercado con un precio oficial de 799 euros, así que el descuento es increíble y la relación calidad-precio muy difícil de igualar. Y, para tu mayor tranquilidad, se envía desde España y tiene envío y devolución gratis.

Este Samsung Galaxy Book4 es un portátil para no complicarse

Esta versión del Galaxy Book4 monta un procesador Inter Core i3-1315U de 13ª generación. Sabiendo esto, ya podemos afirmar que está pensado para tareas de oficina y navegación, y para ofrecer una buena productividad en ellas. Viene acompañado por 8 GB de RAM y por un SSD de 256 GB, que será más que suficiente para que Windows 11 Home funcione con fluidez y sin esperas. Como te decía, si trasladamos toda esta información a entornos reales, no estamos hablando de un equipo para software pesado, sino de un portátil personal, de trabajo o estudio más que solvente.

Entre sus puntos fuertes está su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, que será la encargada de ofrecer una experiencia visual cómoda y nítida que también agradecerás a la hora de disfrutar de contenido multimedia. Tiene un tratamiento antirreflejos que te ayudará cuando dé el sol y el tamaño adecuado para que no tengas que forzar la vista con el paso de las horas. Sus marcos son delgados, lo que le permite aprovechar mejor el espacio frontal.

Para tus videollamadas o tus clases virtuales, te interesará saber que cuenta con altavoces estéreo que han sido certificados con Dolby Atmos. Con ellos se mejora la experiencia de audio, algo que apreciarás también a la hora de ver series o películas. Conseguirás con ellos un sonido claro y un volumen más que suficiente para el uso diario.

Este Samsung Galaxy Book4 tiene un diseño ligero que te permitirá llevarlo contigo siempre que lo necesites. Ronda los 1,55 kilos de peso, tiene un chasis delgado y un acabado limpio y elegante. Y, en términos de conectividad, tiene todo lo que necesitas: WiFi 6, bluetooth, HDMI, lector microSD, USB...

Su batería es capaz de alcanzar las 8 horas de autonomía, así que podrías utilizarlo durante una jornada completa sin necesidad de tener un enchufe cerca. Y, con todo esto, es un portátil pensado para quien busca un equipo asequible, práctico y duradero y no necesites especificaciones de gama alta que nos obligan a gastar más.

