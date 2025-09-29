El mejor móvil de gama media que puedes comprar hoy es este realme con oferta flash por menos de 300 euros

Con el paso de los años cada vez tenemos más claro que no hace falta gastar un dineral para disfrutar de un buen smartphone. La gama media en este sentido es clave, ya que es donde mejores terminales en relación calidad-precio nos podemos encontrar. Y una de las grandes sorpresas de este año ha sido el realme 14 Pro 5G que ahora en su versión con mejor configuración está rebajado más que nunca.

Este teléfono de realme salió a la venta por un precio oficial de 479,99 euros, algo que parece mentira teniendo en cuenta el impresionante descuento que tiene ahora. Porque sí, por tiempo limitado podemos añadirlo a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 280 euros en Amazon, lo que nos permite ahorrar un total de 200 euros.

Compra el teléfono realme 14 Pro 5G a precio de reacondicionado

El realme 14 Pro 5G es un smartphone que llegó en el primer trimestre del año para dar un golpe sobre la mesa, pues se trata de uno de los gama media más completos que la marca ha lanzado hasta la fecha. Es cierto que este modelo en color negro tiene un diseño que pasa más desapercibido, donde sobre todo destaca su trasera de cuero vegano para sentirlo más cómodo en las manos y certificación IP69. Igualmente, por poco más también lo encontrarás rebajado en su color blanco perla, el cual es más elegante y cambia hasta de color.

Dejando a un lado su apariencia, uno de sus puntos fuertes es su rendimiento. La propuesta de realme es muy sólida al apostar por un procesador MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G que tiene potencia de sobra para mover cualquier aplicación o juego. Este funciona de la mano de una memoria RAM de 12 GB que podemos expandir y un impresionante almacenamiento de 512 GB. Todo ello funcionando bajo una capa de personalización realme UI 6.0 que está basada en Android 15, con la ventaja de que se seguirá actualizando durante varios años.

Mucho ojo también con el apartado visual, ya que tenemos una pantalla AMOLED curva de 6,67 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución Full HD+, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo altísimo al alcanzar un pico máximo de 4.500 nits, además de que cubre el 100% del espectro DCI-P3 para garantizarnos una amplia gama de colores.

Por otro lado, si te gusta la fotografía, tengo buenas noticias. Este realme 14 Pro 5G nos sorprende con una gran cámara circular en la parte posterior, la cual está formada por un sensor principal de 50 MP con buena estabilización óptica, un sensor monocromo de 2 MP y un llamativo triple flash para que los resultados sean bastante buenos incluso de noche. A lo que debemos sumarle una cámara frontal de 16 MP que es suficiente hasta para redes sociales.

Y aunque hayamos dejado para el final el apartado de autonomía, ya te adelanto que tampoco es un apartado en el que la marca haya pisado el freno. Aquí la protagonista es una batería de 5.260 mAh que es capaz de brindarnos hasta los dos días de uso y, para rematar, admite una carga rápida de 45 W para recuperar la mitad del porcentaje en tan solo media hora.

