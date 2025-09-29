Gran bajada de precio en esta tablet todoterreno de Lenovo que es una gran alternativa al iPad de Apple

Las tablets no solo son el mejor dispositivo que puedes tener a mano para disfrutar del entretenimiento, sino que cada vez son una propuesta más interesante para llevar a cabo diferentes tareas de productividad de una manera incluso más cómoda que con un ordenador. Y es que, si estás buscando una a buen precio, la Lenovo Idea Tab Pro (Edición Matte) tiene ahora un buen descuento que la deja a uno de sus precios más bajos hasta la fecha.

Esta tablet de Lenovo tiene un precio oficial de 429 euros que ahora podemos dejar en el olvido gracias a una oferta flash, la cual nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 349 euros en Amazon y así ahorrar un total de 80 euros. Este mismo modelo se está vendiendo al mismo precio en MediaMarkt y en PcComponentes, aunque en este último comercio es en su versión normal.

Compra la Lenovo Idea Tab Pro (Edición Matte) al mejor precio

Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition Lenovo

La Lenovo Idea Tab Pro (Matte Edition) es una tablet multiusos que llegó hace algo menos de un año al mercado y desde entonces se ha convertido en uno de nuestros modelos favoritos dentro del catálogo de la marca, ya que cumple tanto entretenimiento como para productividad. Lo primero a destacar de esta versión es que cuenta con una pantalla IPS de 12,7 pulgadas, la cual está preparada para brindarnos una experiencia similar a la del papel, reduciendo así tanto el deslumbramiento como la fatiga ocular.

Pero más allá de esto, la calidad de imagen es espectacular para ver contenido multimedia, pues nos ofrece una resolución 3K, una tasa de refresco de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 400 nits que, a pesar de no ser demasiado alto, es suficiente para usarla en interiores. Mientras que si hablamos sobre el apartado de sonido, sorprende al venir con cuatro altavoces firmados por JBL que a su vez soportan un audio envolvente Dolby Atmos para sentir las escenas de series o películas con mayor realismo.

Otro de sus puntos fuerte es la autonomía. Y es que viene con una batería de 10.200 mAh que es capaz de proporcionarnos hasta 13 horas de navegación, suficiente para aguantar un día completo de uso moderado, o varios días si solo la utilizamos para ver algún vídeo en nuestro tiempo libre. Sin olvidarnos de que admite una carga rápida de 45 W que no suele ser tan típica de ver en tablets por este rango de precios.

Y en términos de potencia, la mayor parte del peso recae sobre un procesador MediaTek Dimensity 8300 que nos asegura un buen rendimiento en casi todo tipo de tareas e incluso juegos, además de que es compatible con Gemini para sacarle partido a algunas funciones de inteligencia artificial como 'Circle to Search', que es muy útil para identificar productos, buscar el significado de algunas palabras, traducir textos o saber que sitio es el que estamos viendo en pantalla.

Por otro lado, nos encontramos con que dispone de 8 GB de RAM y un almacenamiento de 128 GB que se puede expandir con una tarjeta microSD. Todo funcionando bajo una capa de personalización Lenovo ZUI 16 que está basada en Android 14 y que pronto recibirá una actualización a Android 16 para disfrutar de las últimas novedades.

Otras características a resaltar de este modelo son que incluye un lápiz óptico Tab Pen Plus que es muy preciso, una cámara trasera de 8 MP que nos sorprende al permitirnos grabar vídeo en 4K a 30 fps y una cámara frontal de 13 MP situada en uno de los laterales con el fin de mejorar el encuadre al hacer videollamadas. Y para rematar, si no cuentas con un libro electrónico, esta tablet puede cumplir esa función gracias a su modo lectura con varios ajustes y sonido ambiental.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.