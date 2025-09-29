75 pulgadas por menos de 500 euros: esta samart TV de Philips está rebajada a más de la mitad de precio

Todos hemos soñado alguna vez con tener una televisión enorme en el salón de nuestra casa, y esas ganas siempre aumentan cuando las vemos en comercios o en la casa de un amigo. Aunque lo normal suele ser acabar optando por modelos de un tamaño estándar por el elevado precio que estas tienen. Eso sí, una buena oferta lo puede cambiar todo y es exactamente lo que ha pasado ahora mismo con esta Philips 75PUS7000, pues su precio ha caído en picado.

Mucho ojo con este chollo, porque, a pesar de tener un precio recomendado de 999 euros, ahora tenemos una oportunidad muy difícil de mejorar para llevarnos esta televisión de la marca Philips por tan solo unos 499 euros en PcComponentes, donde tiene un descuento total de 500 euros para celebrar por todo lo alto los Días Naranjas, una nueva campaña llena de ofertas en una gran variedad de productos. Eso sí, tendrás que darte prisa, porque estando tan barata lo más probable es que no tarde en agotarse.

Compra la televisión Philips 75PUS7000 a precio mínimo histórico

La Philips 75PUS7000 es una televisión de nueva gama que sorprende principalmente por el tamaño que tiene, pues al sacarla de la caja nos encontramos con una enorme pantalla de 75 pulgadas sin marcos para convertir el salón de nuestra casa casi en una sala de cine. A esto debemos sumarle que dispone de un soporte delgado y muy estable, aunque instalarla directamente en la pared con la ayuda de un soporte VESA es una muy buena opción.

En cuanto a la calidad de imagen, este modelo se caracteriza por brindarnos una resolución UHD 4K (3840 x 2160 píxeles), una retroiluminación Direct LED, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico para mejorar el nivel de contraste, como HDR10+, HDR10 y HLG. Algo que se nota mucho a la hora de reproducir contenido en las diferentes plataformas de streaming o incluso en algunos videojuegos.

Tampoco podemos pasar por alto que lleva instalado un procesador de imagen Pixel Precise Ultra HD, el cual optimiza la imagen de manera automática para asegurarnos una gran nitidez en cada escena y sin importar el contenido que estemos viendo. Y si nos centramos en el apartado de sonido, integra dos altavoces que no solo llegan a ofrecernos una potencia RMS de 20 W, sino que soportan unas tecnologías Dolby Atmos y DTS:X para disfrutar de un sonido envolvente 3D.

Otra gran diferencia que merece la pena resaltar es que apuesta por utilizar un sistema operativo propio conocido como Titan OS. Este destaca por ofrecernos una interfaz rápida y acceso directo a aplicaciones como Netflix o Disney+. También es compatible con Google Home, Alexa y Apple Home para controlarla de manera más inteligente por voz, además de que dispone de tres puertos HDMI 2.0 que soportan una tecnología VRR para eliminar con los posibles tirones de pantalla al usar una videoconsola u ordenador. Por el resto del apartado de conectividad, no echamos nada en falta, al contrario.

