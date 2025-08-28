Oferta flash: este Kindle con 39 euros de descuento tiene gran calidad de imagen y hasta 12 semanas de autonomía

Seguro que has escuchado hablar del Kindle Paperwhite, el lector de libros electrónicos de Amazon. Además de ser un éxito en ventas, tiene una excelente relación-calidad precio. Pues bien, está rebajado y puede ser tuyo por algo menos del predio de venta recomendado. En cuanto a las reseñas de los usuarios, son mayormente positivas (más de 6.500 valoraciones), de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Ahora es el momento perfecto para hacerte con el Kindle Paperwhite. Si bien su precio habitual es de 169,99 euros, actualmente está disponible en Amazon por solo 131,40 euros. Por cierto, estamos hablando del modelo más reciente y tiene publicidad. Si lo quieres sin publicidad, te costará 179,99 euros. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a sus características.

Uno de los lectores de libros electrónicos más vendidos, ahora más barato

Este dispositivo de Amazon te permite ajustar manualmente el brillo y la calidez de la pantalla Amazon

Si eres amante de la lectura, el Kindle Paperwhite es uno de esos dispositivos que transforman por completo la manera en la que disfrutas de los libros. Esta nueva generación no solo es el Kindle más rápido hasta la fecha, sino que también incorpora mejoras que lo convierten en un compañero ideal para los aficionados a la lectura. Su pantalla de 7 pulgadas ofrece un mayor contraste, lo que hace que cada página se vea más nítida y clara. Por cierto, los pasos de página son un 25 % más rápidos, y esto se traduce en una experiencia más fluida y natural.

Uno de los grandes atractivos del Kindle Paperwhite es su diseño ligero y su pantalla sin reflejos, que permite leer cómodamente bajo cualquier condición de luz, incluso bajo la luz directa del sol. Además, puedes ajustar el tono de la pantalla desde una luz blanca hasta una cálida luz ámbar, perfecta para leer de noche sin forzar la vista. Y si eres de los que disfrutan de un buen libro en la piscina o la bañera, no tendrás que preocuparte: este modelo es resistente al agua, lo que añade un plus de tranquilidad.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. Con una carga completa, que se realiza a través del puerto USB-C, la batería del Kindle Paperwhite puede durar hasta 12 semanas, lo que significa que podrás olvidarte del cargador durante mucho tiempo. Y, por supuesto, tendrás acceso instantáneo a millones de títulos a través de la tienda Kindle, con la posibilidad de suscribirte a Kindle Unlimited para acceder a una extensa biblioteca de libros en formato digital.

Para finalizar, decir que es el precio más bajo de los últimos tres meses, de ahí que sea una oferta que no puedes dejar escapar, no todos los días tiene un 22 % de descuento. Así que, te recomendamos que lo añadas a la cesta antes de que se agote o finalice la oferta.

