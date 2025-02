Los 5 mejores eBooks con luz: la mejor opción para leer en cualquier lugar

Si eres un amante de la lectura y buscas la comodidad de un libro electrónico, un eBook con luz integrada es la mejor opción para disfrutar de tus historias favoritas en cualquier momento. Ya no dependerás de una lámpara de noche o de la luz del sol, ya que estos dispositivos cuentan con pantallas iluminadas que cuidan la vista y permiten leer en total oscuridad sin fatiga ocular.

En esta guía te presento los 5 mejores eBooks con luz del momento, combinando opciones económicas y de gama alta.

Kindle Paperwhite (11.ª Generación)

El Kindle Paperwhite de 11.ª generación destaca por su pantalla de 6,8 pulgadas sin reflejos y una resolución de 300 ppi, ofreciendo una experiencia de lectura cómoda incluso bajo la luz del sol. Cuenta con una luz frontal ajustable en tonalidad cálida, resistencia al agua (IPX8) y una batería que puede durar hasta 10 semanas con una sola carga. Es ideal para quienes buscan un equilibrio entre calidad y precio en un eReader.

Kobo Libra 2

El Kobo Libra 2 ofrece una pantalla táctil HD E Ink Carta 1200 de 7 pulgadas, proporcionando una visualización más rápida y un mayor contraste. Su diseño ergonómico incluye botones físicos para pasar de página, y su luz frontal es ajustable en temperatura, permitiendo una lectura cómoda en diversas condiciones de iluminación. Además, es resistente al agua, lo que lo hace perfecto para leer en la bañera o en la playa.

Silvergear Ebook Reader: Opción económica con retroiluminación

El Silvergear® Ebook Reader es una alternativa asequible que ofrece una pantalla táctil E-Ink de 6 pulgadas con retroiluminación, permitiendo leer cómodamente en la oscuridad. Su diseño antirreflejos y ligero lo hace fácil de transportar, y con 4 GB de almacenamiento, puedes llevar más de 3,000 libros en un solo dispositivo. Es perfecto para quienes buscan un eReader barato pero funcional sin renunciar a la luz integrada.

Woxter E-Book Scriba 195 S Blue: El eReader más compacto y asequible

El Woxter E-Book Scriba 195 S Blue es uno de los modelos más compactos, con una pantalla de 4,7 pulgadas E-Ink Pearl y una resolución de 960 x 540 píxeles. Su diseño ultraligero y ergonómico lo hace ideal para llevarlo a todas partes. Tiene 4 GB de almacenamiento, capacidad para más de 2,000 libros y es compatible con EPUB, PDF y otros formatos populares. Si buscas un eReader pequeño, barato y con buena autonomía, esta es una gran opción.

PocketBook Basic Lux 4: El mejor en relación calidad-precio para principiantes

El PocketBook Basic Lux 4 es un eReader perfecto para quienes buscan una opción asequible pero con funciones esenciales. Su pantalla E-Ink de 6 pulgadas ofrece una lectura clara y cómoda, con luz frontal para leer en la oscuridad. Cuenta con 8 GB de almacenamiento, compatible con EPUB y PDF, y su batería dura varias semanas. Su diseño es ligero y ergonómico, ideal para iniciarse en el mundo de los libros electrónicos sin gastar demasiado.

Beneficios de los eBooks con luz frente a las Tablets

Ahora que ya conoces los mejores eBooks con luz te estarás preguntando si, por estos precios, no compensa más utilizar una tablet para leer tus libros electrónicos. Aunque pueda parecer que las son dispositivos más versátiles y con más opciones, lo cierto es que las tablets no son recomendables para la lectura en sí.

No quiere decir que en una tablet no puedas leer cómodamente cualquiera de tus eBooks, pero si eres de los que pasan horas y horas leyendo, sobre todo en horas nocturnas o de poca luz, tu vista terminará cansada y podrías tener problemas en el futuro. Aunque algunos estudios aseguran que la luz azul de las pantallas no afecta a los ojos ni provoca ceguera.

Las pantallas de tinta electrónica no reflectantes te dan una experiencia visual más similar a la del papel (incluida la lectura al aire libre y menos fatiga visual en comparación con una pantalla LCD de las tablets). Además, su peso es más ligero y cuentan con una duración de la batería significativamente más larga.

También es verdad que un lector de libros electrónicos te ofrece menos distracciones, ya que no tendrás la tentación de cambiar de aplicación para consultar Twitter o tu correo electrónico.

Aunque los eBooks con luz nos permitan leer en zonas poco iluminadas, deberíamos adaptar la luz de ambiente para no castigar demasiado a nuestra visión.

Algunas de las ventajas de los mejores eBooks con luz frente a las tablets son: