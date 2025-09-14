Olvídate de los AirPods Pro 2: estos auriculares Samsung son una apuesta segura y más baratos

Tenemos que hablar de los Samsung Galaxy Buds3 Pro, una propuesta muy ambiciosa del fabricante coreano en el competitivo mercado de los auriculares inalámbricos de gama alta, y no es para menos. Con unas características que en ciertos aspectos los sitúan por encima de los AirPods Pro de 2 Apple y un precio más atractivo ahora que tienen un 28 % de descuento, estos auriculares te sorprenderán por todo lo que ofrecen.

Ahora puedes comprar estos auriculares por 179 euros en Amazon y MediaMarkt. Si tenemos en cuenta que tienen un precio recomendado de 249 euros, te ahorras 70 euros. Cabe destacar que pocas veces han estado tan baratos, de ahí que sea una oferta irresistible. A la hora de comprarlos puedes elegir entre dos colores: gris y blanco. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles independiente del color.

Unos auriculares de gama alta a un precio muy atractivo

Con estos auriculares, Samsung ha conseguido combinar diseño, tecnología y experiencia de uso en un producto que no solo suena bien, sino que se adapta a ti. Su nuevo diseño con cabezales angulares no es un simple cambio estético: mejora la comodidad y el sellado, lo que se traduce en una mejor calidad de sonido y cancelación de ruido.

En cuanto al sonido, los Samsung Galaxy Buds3 Pro juegan en la misma liga que los Sony WF-1000XM5 o los Bose QuietComfort Earbuds II, pero con un extra que los hace únicos: la integración con el ecosistema Galaxy y la inteligencia artificial. Gracias a Galaxy AI, estos auriculares no solo cancelan el ruido, sino que lo hacen de forma adaptativa, ajustando el ANC y el sonido ambiente en tiempo real según tu entorno. Esto es algo que ni siquiera los AirPods Pro 2 logran con la misma precisión. Además, el códec Samsung Seamless permite reproducir audio de hasta 24bit/96kHz, lo que garantiza una experiencia cercana a la calidad de estudio, siempre que uses un dispositivo compatible.

Otro punto fuerte es la autonomía: hasta 30 horas con el estuche de carga, así que no tendrás que preocuparte por si hay una toma de corriente cerca. Y todo ello en un diseño compacto, con una funda elegante y tapa transparente que le da un toque más prémium. Si a esto le sumamos la oferta actual, no hace falta decir que son una acierto.

Por menos de 180 euros, los Samsung Galaxy Buds3 Pro se convierten en una opción aún más interesante. Si no quieres jugártela y prefieres ir a lo seguro, aprovecha esta oferta antes de que finalice, no te arrepentirás. Sin duda, son una apuesta segura a corto, medio y largo plazo.

