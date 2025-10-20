Pantalla de 120 Hz, 80 W de carga y cámara de 50 megapíxeles: un móvil especialmente equilibrado por menos de 200 euros

A veces, elegir un móvil no va de especificaciones, sino de sensaciones. No siempre es necesario apuntar al más caro, ni al más popular. Solo es necesario encontrar uno que encaje contigo, que sea rápido, bonito y que te acompañe sin quedarse atrás. Un móvil que te dé confianza, y si lo hace a un precio asequible, mucho mejor.

Por eso hoy me gustaría hablarte del VIVO V40 SE, un móvil que se queda a muy bien precio gracias a esta campaña de AliExpress. Este modelo tiene un precio oficial de 429 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de VIVO, pero si utilizamos el cupón FFES24 en el momento de hacer nuestra compra, acabará rondando los 192 euros. Es una locura porque hablamos de ahorrarnos 235 euros, y esto es algo que no se puede ver todos los días. Ahora te contaré todo lo que necesitas saber para decidir si este VIVO es una buena opción para ti. Pero antes, te dejo con otros cupones disponibles en esta campaña:

FFES24 : 24 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 24 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros FFES15 : 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 139 euros

: 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 139 euros FFES07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 59 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 59 euros FFES03 : 3 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros

: 3 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros FFES02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 19 euros

VIVO V40 SE: lo que necesitas, por menos de lo que imaginas

Se trata del típico móvil que parece más caro de lo que realmente es. Tiene un cuerpo fino, una trasera elegante y un tacto que hace que sea de esos móviles que te apetece sostener. Pesa menos de 190 gramos, situándose por debajo de la barrera psicológica de los 200, así que se nota equilibrado y no te cansará después de un par de horas de uso.

El panel AMOLED de 6,67 pulgadas es brillante, colorido y fluido. Tiene una tasa de refresco de 120 Hz que se notan al desplazarte y un brillo máximo de 1200 nits que te permitirá verlo todo con claridad en diferentes situaciones de iluminación. Y debajo de este panel se esconde el lector de huellas, que responde de manera rápida aportando un extra de seguridad en el desbloqueo.

Bajo el capó se esconde un procesador SnapDragon 4 Gen 2. Está claro que no podemos hablar de él como uno de los más potentes del mercado, ya que han salido generaciones realmente potenciadas, pero sí ofrece un buen rendimiento para el día a día, para las tareas que la mayoría de nosotros realizamos con el móvil: leer, utilizar redes sociales, revisar el correo, hacer fotos... Viene acompañado con 8 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento interno, así que su soltura vuelve a sorprender por su precio.

Otro punto en el que VIVO marca la diferencia es en la carga rápida. Aquí hablamos de 80 W una cifra que, traducida al día a día, significa que puedes pasar del 0% al 100% en 35 minutos. Así que no tendrás que dejarlo cargando toda la noche porque, en el tiempo que tardas en ducharte y preparar el desayuno, tendrá batería más que suficiente para superar el día sin problema. Piensa que son 5000 mAh, la cifra más repetida en cualquier gama.

La cámara principal del V40 monta un sensor de 50 megapíxeles, que está acompañado por un gran angular de 8. Es un sistema funcional que cumple en la mayoría de escenarios: exteriores, retratos, escenas con buena luz... Las imágenes tienen un buen rango dinámico, colores naturales y detalle suficiente, incluso al ampliar. El modo retrato separa bien el fondo y mantiene la textura de la piel. Y su cámara frontal de 32 megapíxeles dará lugar a buenos selfies y una buena calidad en las videollamadas.

Ya ves que no es un móvil hecho para impresionar, sino para ganarse tu confianza a base de coherencia. Su pantalla brilla, su batería dura y su rendimiento no decepciona. Es verdad que a su precio original no lo recomendaría, pero ahora que lo podemos comprar por menos de 200 euros, se convierte en una opción mucho más interesante si quieres cambiar de móvil pero sin hacer una gran inversión.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.