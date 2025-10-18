Buena rebaja para el smartwatch de Google con detección de pulso, seguimiento del sueño, GPS y diseño premium

Hay dispositivos que nacen con una idea clara, aunque tarden un par de generaciones en afinarla. El Pixel Watch 3 es precisamente eso, la culminación de lo que Google llevaba años intentando construir. No es solo un reloj que hable con tu móvil, sino que entiende tu cuerpo, tus rutinas y tus descansos.

Desde su diseño curvado hasta su integración con Fitbit y sus nuevas funciones de seguridad, todo en él transmite una sensación distinta a otros smartwatches. Aquí hay menos obsesión por las métricas y más por la experiencia. Y ahora que lo podemos comprar con 50 euros de descuento, se convierte en una compra sensata para quien busca tecnología que cuide sin invadir.

Hemos comprobado en la tienda de Google que este modelo tiene un precio oficial de 279 euros. Pero AliExpress lo tiene rebajado a 229 euros, así que la oferta es realmente buena. Piensa que nos lo envían desde Francia, para olvidarnos de aduanas, y que tiene envío y devolución gratis, que siempre da un extra de tranquilidad a la hora de comprar a través de internet.

Pixel Watch 3: más maduro, más fluido y más barato

Aquí no verás bordes innecesarios ni ningún material puesto ahí por compromiso. El Pixel Watch 3 mantiene la silueta redondeada de sus predecesores, pero ahora el cristal curvado se integra de forma más fluida con el marco de aluminio reciclado. Lo verás a este precio en el formato de 41 mm, que transmite sobriedad sin perder personalidad. Se nota ligero en la muñeca, lo que lo hace cómodo para dormir con él y aprovechar las métricas de descanso y recuperación.

Probablemente la pantalla sea uno de sus mayores avances. El panel AMOLED alcanza ahora los 2000 nits para que la puedas ver sin problema incluso bajo el sol directo. Tiene 1,2 pulgadas y una densidad de 330 ppp, además de una tasa de refresco adaptativa que alcanza los 60 Hz. Gracias a esto, la interfaz va muy fluida y el Pixel Watch 3 se siente rápido y suave. Este panel está protegido por Gorilla Glass 5 3D para que no sufras un microinfarto cada vez que le des un golpe.

En su interior late un procesador Snapdragon W5 Gen 1 y 2 GB de RAM. Aquí no hay sensación de espera. Deslizas, abres una app, consultas un mapa, cambias el tipo de entrenamiento... todo responde al instante. Está claro que el Wear OS 5 sumado a la optimización de Google consiguen redondear la experiencia. De ahí que sea uno de los smartwatches más fluidos del ecosistema Android.

Pero donde más crece este reloj no es en diseño, es en propósito. Google no se ha limitado a ofrecer pasos, calorías y pulsaciones, ha convertido la salud en el centro del dispositivo. El Pixel Watch 3 incorpora sensores avanzados de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, temperatura cutánea y variabilidad de frecuencia cardíaca. Incluso detecta la ausencia de pulso para avisar a los servicios de emergencia si no respondes. No es marketing, es prevención real.

Por supuesto, mantiene el seguimiento de sueño y estrés con la fiabilidad de Fitbit, que ahora está completamente integrada en el sistema. Los informes diarios y las métricas de salud se presentan de forma simple y comprensible, sin necesidad de bucear entre menús complicados.

Y, si te gusta entrenar, tienes más de 40 modos deportivos, con detección automática, GPS dual de alta precisión y análisis de ritmo y recuperación. Es verdad que no es el clásico reloj deportivo extremo, pero para el 90% de usuarios ofrece más de lo que van a necesitar.

Un aspecto que Google podría trabajar un poco más es la autonomía. Su batería de 420 mAh nos ofrece un día y medio de autonomía. Es verdad que no es para tirar cohetes, pero también que ha mejorado con respecto a generaciones anteriores. Lo bueno es que la carga rápida magnética te devolverá un 100% de batería en poco más de una hora.

Si estás acostumbrado a utilizar los servicios de Google, verás que el Pixel Watch 3 se integra de forma increíble. Responde mensajes, muestra notificaciones, te permite pagar con Google Wallet, utilizar Maps... Bastan un par de días de uso para entender lo que busca. Y es que este reloj inteligente entiende que la tecnología debe ayudarte pero sin robarte atención. Ahora que tiene 50 euros de descuento puede ser una buena opción si buscas un equilibrio entre estética, funcionalidad y bienestar con la garantía de calidad de un fabricante como Google.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.