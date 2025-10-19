4K, Dolby Vision y Google TV: el aparato que tu smart TV necesita, por fin de oferta

A veces la tecnología más útil es precisamente aquella que no se ve. La que simplifica tu día y consigue que todo funcione sin que tengas que pensarlo. Y creo que el Xiaomi TV Box S, en su tercera generación, pertenece a esa categoría. Se trata de un pequeño dispositivo que puede darle una segunda vida a tu televisor, convertirlo en un centro multimedia moderno y hacer que vuelvas a disfrutar de ver series, películas o simplemente escuchar música con fluidez.

Lo cierto es que no es un aparato caro. Si echas un vistazo a la tienda de Xiaomi verás que tiene un precio oficial de 74,99 euros. Pero, si lo podemos comprar rebajado, mejor que mejor. Ahora mismo está disponible por 48 euros en AliExpress, con envío y devolución gratis y además enviado desde España para que lo tengas en casa en un par de días. Si crees que tu smart TV se está quedando anticuada pero no es el momento de comprar una nueva, quizá este aparato te sirva de salvavidas.

Una pequeña caja que puede cambiar tu tele

De este dispositivo se agradece lo sencillo que resulta. Prácticamente cabe en la palma de la mano. Pesa menos de 100 gramos, tiene un diseño minimalista y es muy fácil de utilizar. Lo que pretende es pasar desapercibido, y solo necesita un puerto HDMI, un USB-A y una toma de corriente para funcionar. Instalarlo es tan fácil como conectarlo, encender tu televisor, elegir la red Wi-Fi y adentrarte el Google TV. En cuestión de minutos, tendrás tus plataformas listas para funcionar: Netflix, Prime Video, Disney+... Y, una vez colocado, te olvidas de él.

Su aspecto es idéntico al modelo anterior, pero dentro hay cambios importantes. Ahora tiene un procesador renovado que mejora el rendimiento en un 25% en CPU y más del 100% en gráficos. Es un cambio que se nota al abrir aplicaciones, desplazarte entre menús o ver vídeos en 4K. Donde antes había pequeñas esperas, ahora todo responde con fluidez. Ahora ofrece 32 GB internos, así que no tendrás que desinstalar apps para liberar espacio.

La memoria RAM se mantiene en 2 GB, que es suficiente para el uso multimedia. Y si a eso sumas Wi-Fi 6 y bluetooth 5.2, la experiencia inalámbrica mejora mucho. No debería haber cortes al transmitir contenido ni retardos al conectar manos. Todo va más rápido, más estable y con un menor consumo.

Con el Xiaomi TV Box S incluso un televisor de hacer varios años puede recuperar vida. Es capaz de reproducir vídeo en 4K a 60 fps, y es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y HLG. Si tu televisor soporta cualquiera de estos estándares, verás una mejora directa en contraste, color y profundidad.

Este aparato de Xiaomi es compatible con Dolby Atmos y DTS:X, dos tecnologías de audio envolvente que añaden profundidad al sonido. El efecto real es una sensación más amplia, como si las escenas te rodearan. Evidentemente, si el televisor está conectado a una barra de sonido, el cambio se notará todavía más. Pero ya por sí mismo tendrá la calidad suficiente para el día a día.

Si alguna vez te frustró el sistema lento de tu smart TV, que sepas que aquí tenemos Google TV y que puede ser la solución. Es una interfaz basada en Android pero con un diseño más limpio, intuitivo y visual, pensado para el televisor. Los menús son sencillos, puedes personalizar la pantalla principal con tus contenidos favoritos, y trae Chromecast integrado para que puedas enviar contenido desde tu móvil, sin cables.

Ya ves que por menos de 50 euros puedes revivir tu televisor y mejorar tu experiencia de streaming. No tendrás que invertir en una tele nueva porque el Xiaomi TV Box S la modernizará. Y lo dicho, una vez que lo instales, te podrás olvidar de él y simplemente lo integrarás en tu día a día sin darte cuenta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.