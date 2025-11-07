Parece papel, pero es una pantalla 2,2K: esta Tablet TCL enamora a los lectores

Pasas horas delante de la pantalla leyendo, escribiendo, trabajando, viendo series o simplemente pasando el tiempo. Muchas veces terminas con los ojos cansados, te duele la cabeza, te pican los ojos... Parece que nos hemos acostumbrado a mirar sin disfrutar. Pero, ¿y si tu próxima tablet ya viniera pensando en eso?

La TCLNXTPAPER 11 Plus llega para dejar de lado la fatiga visual, por eso desde el primer momento transmite esa especie de calma que deberíamos buscar en este tipo de productos. Esto modelo tiene un precio oficial de 250 euros y ahora mismo está rondando los 230 euros tanto en PcComponentes como en El Corte Inglés. Por otra parte, en Amazon se queda en 220 euros y en AliExpress baja hasta los 211 euros, siendo la mejor oferta para comprar esta tablet. Además, nos la envían desde España, con el compromiso de que la marca ha sido verificada y de que se trata del mejor precio. De no ser así, conseguirías un cupón con la diferencia.

TCL NXTPAPER 11 Plus: la tablet que querrás usar porque no cansa la vista

La TCLNXTPAPER 11 Plus es una tablet ligera, fina y equilibrada, y eso hace que quieras usarla a menudo. Tiene unos 6,5 mm de grosor y pesa menos de medio kilo, así que sostenerla es algo tan natural como sostener una libreta de tapa dura. Siguiendo la línea de TCL, su diseño combina sobriedad y elegancia, con un acabado metálico y una trasera mate que evita huellas. Los marcos son delgados y su formato panorámico te invita a utilizarla para lo que quieras.

El gran argumento de esta tablet está en las sensaciones que ofrecen. La tecnología NTXPAPER 4.0 desarrollada por TCL recrea la textura visual del papel mediante un filtro que elimina reflejos, reduce la luz azul y suaviza los contrastes. Su panel de 11,5 pulgadas ofrece una resolución 2,2K y una tasa de refresco de 120 Hz para que la fluidez sea innegociable.

Por dentro, combina eficiencia y fiabilidad. Monta un procesador MediaTek Helio G100 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. No busca competir en potencia bruta, sino ofrecer una fluidez constante para el uso real, para navegar, escribir, hacer videollamadas o usar varias apps a la vez sin que nada se ralentice.

La batería de 8000 mAh es otro de sus pilares. Según he podido leer, ofrece más de 10 horas de uso continuo. Por eso es una de esas tablets que te acompañan sin ser una preocupación. Da igual si estás leyendo en el tren o viendo una película, porque aguanta tu ritmo.

Ahí donde la ves, es una tablet muy versátil. Te permite pasar horas revisando documentos, escribir con el T-Pen y luego ver tu serie favorita sin cambiar de dispositivo ni de postura. Sus cuatro altavoces estéreo ofrecen un sonido amplio y limpio, siendo ideal para ver contenido multimedia.

Con todo lo que te he contado ya te habrás dado cuenta de que esta tablet TCL no busca sustituir al portátil ni competir con un móvil. Está pensada para ese espacio y ese uso intermedio en el que quieres una pantalla más grande que la de tu smartphone pero su versatilidad y comodidad de uso.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.