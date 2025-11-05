Una smart TV Xiaomi de 32" por solo 109 euros: fluida, completa y con Google TV integrado

No todo el mundo necesita una tele gigantesca para disfrutar. A veces lo que marca la diferencia no es el tamaño, sino la sensación. Esa fluidez cuando pasas de Netflix a YouTube, esa claridad de imagen aunque entre la luz por la ventana, esa interfaz que responde al instante.

La Xiaomi TV A 32 no pretende competir con los modelos más caros, sino que se comporta como ellos. Desde su diseño limpio y minimalista hasta el sistema Google TV, que convierte cada sesión en una experiencia cómoda y rápida, esta tele es el claro ejemplo de que el equilibrio entre precio y calidad sí existe.

Por 109 euros, lo que Xiaomi ofrece aquí no es una tele básica, sino una smart TV completa, con presencia y solvencia. Si echas un vistazo a la tienda de Xiaomi verás que su precio oficial es de 169 euros, así que ya un modelo bastante asequible. Pero gracias a esta oferta de AliExpress se queda en 109 euros al aplicar el cupón ESCD12 en el momento de hacer la compra. Ahora mismo, estos son los cupones que siguen disponibles en esta selección de artículos de AliExpress:

ESCD20 : 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros ESCD12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 14 euros

La pequeña joya de Xiaomi que sorprende por cómo se ve

Hay televisores que te piden tirar tu antiguo mueble de la tele porque necesitan más espacio, y otros que simplemente encajan donde los quieras colocar. Este modelo de Xiaomi pertenece al segundo grupo. Sus 32 pulgadas son perfectas para un dormitorio, un estudio o una cocina. El marco es delgado, los pies metálicos son minimalistas y el acabado mate evita reflejos innecesarios.

Nada en su diseño parece barato, de hecho sorprende lo bien construida que está para su precio. Es una tele sólida, ligera y con ese aire limpio que caracteriza a los productos de Xiaomi. De hecho, cuando la apagas sigue quedando bien, y eso es algo que no logra cualquier dispositivo.

Sí, es una pantalla HD Ready, y no tiene resolución 4K. Pero en 32 pulgadas la diferencia es menos relevante de lo que parece. Lo que importa es cómo se ve en el día a día, y ahí tenemos colores vivos, un contraste equilibrado y un brillo suficiente incluso si la colocas cerca de una ventana.

El motor de procesado de Xiaomi hace un trabajo más que digno con fuentes de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ o YouTube se ven nítidos, con una buena gestión del color. Evidentemente no es una tele para puristas, sino para quienes buscan algo sencillo para encender y disfrutar.

En televisores de este tamaño, el sonido suele ser el gran sacrificado. Aquí no. Los dos altavoces de 10 W ofrecen un volumen más que suficiente para habitaciones y salones medianos, con un tono cálido que no distorsiona fácilmente. Para ver series o películas se comporta con equilibrio. Y si en algún momento quieres más cuerpo, puedes conectar una barra de sonido o altavoces bluetooth sin problema.

Una de las mejores decisiones de Xiaomi ha sido integrar Google TV como sistema operativo. La interfaz es más limpia, más rápida y más intuitiva. Nada más encenderla, te sugiere contenidos según lo que ves o las apps que tienes instaladas. Puedes hablarle con el mando, instalar apps de la Play Store o enviar contenido desde tu móvil a través del Chromecast integrado. Todo funciona con naturalidad y en unos minutos estarás viendo lo que quieres, sin menús confusos y sin descargas externas.

A pesar de su tamaño, esta Xiaomi TV es capaz de incorporar dos puertos HDMI, otros dos USB, entrada óptica, salida jack, WiFi y bluetooth. Todo está donde debe estar. Y como el menú de entrada es tan claro, puedes cambiar entre dispositivos sin perderte.

Es una tele pensada para quienes buscan sencillez sin renunciar a nada. Es ideal si tienes un presupuesto ajustado o poco espacio, pero también si simplemente no necesitas más. Por solo 109 euros te llevarás todo lo que necesitas, y con la garantía de un fabricante como Xiaomi.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.