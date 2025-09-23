Ni te lo pienses: este mini PC es una de las mejores opciones si buscas un equipo potente y barato

Entre los muchos mini PCs que hay a la venta en Amazon hoy voy a recomendar el NiPoGi E3B, un equipo que suelo usar habitualmente desde hace algún tiempo. Además de venir con Windows 11 preinstalado, por lo que no tendrás que comprarlo por separado, ofrece un buen rendimiento en ofimática, navegación web, jugando a videojuegos que no sean exigentes y mucho más. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas está rebajado 49,01 euros y pocas veces ha estado tan barato.

El NiPoGi E3B tiene un precio recomendado de 329 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 279,99 euros. Como puedes ver, no hay una gran diferencia de precio respecto a un mini PC de gama baja. Sin duda, vale la pena pagar algo más si lo que buscas es un equipo pensando no solo a corto plazo, sino también a medio y largo. Por otro lado, cabe destacar que las reseñas de los usuarios son mayormente positivas, y esto se ve reflejado en su puntuación, cuenta con 4,5 estrellas sobre 5.

Un mini PC muy versátil con un precio increíble

El NiPoGi E3B es tan pequeño y compacto como el Mac mini con chip M4 Difoosion

Bajo una caracasa de plástico con un tamaño similar al del Mac mini con chip M4, el NiPoGi E3B alberga el procesador AMD Ryzen 5 7430U de 6 núcleos, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Dicho procesador es de bajo consumo, pero esto no quiere decir que no sea potente. Permite trabajar sin ningún problema con varios programas abiertos sin que el rendimiento caiga en picado. La RAM se puede ampliar hasta 64 GB y también instalar un segundo SSD M.2 2280. Ampliar ambas cosas es fácil y rápido.

Para ser un ordenador tan pequeño no se queda corto a nivel de conectividad. En el frontal hay un conector para auriculares/altavoces de 3,5 milímetros, dos USB 3.2 tipo A Gen 2 y un USB 3.2 tipo C Gen 2. Si damos la vuelta al equipo encontramos un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un puerto Gigabit Ethernet y cuatro USB 3.2 tipo A Gen 1. A esto hay que añadir Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. ¿Qué te parece? No está nada mal si tenemos en cuenta que solo mide 12,8 x 12,8 x 4,13 centímetros.

Si tienes poco espacio en tu escritorio y prefieres un ordenador de sobremesa antes que un portátil, este es un acierto. Y si te preocupa el ruido, puedes estar tranquilo, la mayor parte del tiempo el ventilador no se escucha. Y cuando empieza a girar al llevar a cabo tareas algo exigentes, si bien es audible, no es nada molesto, incluso si lo tienes cerca. No es como otros mini PCs que se escucha el ventilador a toda velocidad y parece que el equipo va a despegar en cualquier momento. Esto no pasa en el NiPoGi E3B.

Por menos de 280 euros, es difícil encontrar en Amazon otro mini PC que esté a la altura del NiPoGi E3B, de ahí que sea una oportunidad que no deberías dejar pasar. Aprovecha que está en oferta y hazte con él antes de que finalice o se agote, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.