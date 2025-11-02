Potencia para gaming y productividad: este portátil HP con Ryzen AI 340 tiene todo lo que necesitas

En su día hablamos del HP Victus 15-fb3035ns, un portátil gaming con un hardware muy equilibrado que nos pareció una opción muy interesante para quienes tienen un presupuesto limitado. Pues bien, vuelve a ser noticia porque tiene un 20 % de descuento en Amazon, lo que supone un ahorro de 200 euros sobre el precio de venta recomendado. Así que, ya sea para jugar o trabajar, te recomendamos que le eches un vistazo.

Dejemos de rodeos y vayamos a lo importante, el precio. El HP Victus 15-fb3035ns tiene un PVPR de 999 euros, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 799 euros. No está nada mal para estar hablando de un portátil de última generación que puede mover cualquier videojuego en 1080p. Por sus características, que veremos a continuación, este equipo también puede ser usado para IA.

Un portátil de última generación con un precio imbatible

Este portátil lleva una tarjeta gráfica NVIDIA de última generación HP

Empezaremos hablando de dos de los componentes más importantes de cualquier ordenador, que son el procesador y la tarjeta gráfica. Este portátil lleva un procesador AMD Ryzen AI 340 y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5050. También cuenta con 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Por lo tanto, permite jugar a títulos como The Outer Worlds 2, Battlefield 6 o Silent Hill f, entre muchos otros. En los más exigentes, si quieres mejorar el rendimiento, puedes activar cualquier tecnología de escalado: DLSS, FSR o Intel XeSS.

Al tratarse de un portátil gaming es muy importante que tenga una pantalla de calidad. Pues bien, el HP Victus 15-fb3035ns cuenta con un panel IPS de 15,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz. Esto último se nota bastante cuando estamos jugando a un juego a más de 60 fps, se siente mucho más rápido y fluido. Por otra parte, cabe mencionar que tiene dos puertos USB tipo A, un USB tipo C, un HDMI, un puerto Ethernet, un lector de tarjetas microSD, Wi-Fi y Bluetooth.

Antes hemos mencionado la IA, que últimamente está en boca de todos. El procesador de este portátil puede llevar a cabo tareas de IA en local, algo que garantiza una mayor privacidad. Ahora bien, siempre que sea posible, es mejor usar la tarjeta gráfica ya que ofrece muchos más TOPS de rendimiento. Aquí lo más recomendable es usar LM Studio que, además de permitir descargar modelos de IA para usarlos en local, también da la opción de usar la CPU o la GPU.

A estas alturas, si no hemos mencionado el sistema operativo, es porque no viene preinstalado. Esto es algo bastante habitual entre los fabricantes. Al no incluir la licencia de Windows 11 pueden poner un precio más bajo. Por lo tanto, si compras el HP Victus 15-fb3035ns tendrás que dedicar unos minutos a su instalación. Dicho esto, y llegados a este punto, no hace falta decir que es un equipo que vale la pena comprar, sobre todo ahora que está más barato.

