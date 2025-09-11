A precio derribo esta smart TV QLED de 2025 con pantalla de 65 pulgadas, Dolby Atmos, HDR10+ y HDMI 2.1

Si perteneces a ese grupo de personas que está en la búsqueda de una televisión con gran diagonal y una calidad de imagen sobresaliente para el salón de tu casa, déjame decirte que hemos encontrado el chollo perfecto para ti. Se trata de esta Hisense 65E7Q Pro, un modelo de nueva gama con ciertas características premium que ahora está rebajado a precio mínimo histórico.

Aunque cada vez queda menos para volver a vivir un Black Friday, no hace falta esperar hasta noviembre para conseguir una buena televisión de nueva gama a mejor precio. Esta Hisense nos lo muestra gracias a un descuento del 35% que la deja por tan solo unos 551,65 euros en Amazon, olvidándonos así de su precio recomendado de 849 euros. Nunca antes la habíamos visto tan barata y, sin ir más lejos, en otros comercios como MediaMarkt, PcComponentes o El Corte Inglés no la verás tan rebajada.

Compra la televisión Hisense 65E7Q Pro de 2025 al mejor precio

Si pensabas que para disfrutar de una experiencia premium en el salón había que gastar una fortuna, la Hisense 65E7Q Pro llega para demostrar lo contrario. Esta smart TV de nueva gama combina diseño, calidad de imagen y funciones pensadas para llevar el entretenimiento a otro nivel. Todo por un precio mucho más accesible que el de muchos modelos de gama alta, sobre todo ahora que está en oferta. Este modelo cuenta con una pantalla de 65 pulgadas que la hace ideal para cualquier salón con espacio.

Entrando en más detalle, más allá de tener una gran diagonal para sentirnos casi como en el cine, el gran atractivo es que este panel utiliza una tecnología Quantum Dot, la cual se encarga de reproducir más de mil millones de colores con una pureza y realismo que se nota en cada escena. Asimismo, llega a brindarnos una resolución UHD 4K, retroiluminación Direct Full Array para ver unos tonos negros más profundos, una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y compatibilidad con formatos de alto rango dinámico como Dolby Vision IQ o HDR10+, lo que mejora aún más el contraste, por ejemplo, al ver contenido en las diferentes plataformas de streaming.

El sonido no se queda atrás en esta ecuación. Incorpora dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W, aunque lo realmente diferencial es que soportan un audio envolvente Dolby Atmos para sumergirnos por completo en cualquier contenido. Sin pasar por alto que en el corazón de esta televisión tenemos un procesador Hi-View IA que optimiza tanto la imagen como sonido en tiempo real, llegando incluso a escalar contenido de menor calidad en 4K.

En comparación a otros modelos, aquí no tenemos Android. Esta smart TV funciona bajo un sistema operativo VIDAA que es muy intuitivo y nos permite acceder a una gran variedad de aplicaciones. También dispone de un Modo Juego PRO que se encarga de reducir la latencia, un mando a distancia con botones de acceso directo a plataformas como Disney+, Netflix o YouTube y un variado apartado de conectividad en el que sus puertos HDMI 2.1 marcan la diferencia.

