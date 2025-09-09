Tocado y hundido el precio de esta televisión LG de 2025 con pantalla de 55 pulgadas, color vibrante y webOS 25

Apenas quedan unas semanas de buen tiempo antes de la llegada del frío, aunque muchas personas esperan con ganas esa temporada en la que el mejor plan es quedarse en el sofá, con una manta y una buena serie o película. Eso sí, para que la experiencia sea aún mejor, es fundamental contar con una buena televisión, como esta LG 55NANO80A6B que pertenece a la nueva gama, la cual está rebajada a lo grande.

A pesar de tener un precio recomendado de 749,90 euros, esta televisión de nueva gama de LG tiene en estos momentos su mayor rebaja hasta el momento en Amazon, donde la podemos encontrar por apenas unos 459 euros gracias a un descuento de unos 290 euros. Y ya te adelanto que no la encontrarás más barata en ningún otro sitio, así que te recomiendo darte prisa antes de que vuelva a subir de precio.

Compra la televisión LG 55NANO80A6B con casi un 40% de descuento

La LG 55NANO80A6B es una de esas televisiones que se han lanzado al mercado este 2025 y es ideal para quienes quieren disfrutar de una experiencia de cine en casa sin necesidad de gastar demasiado. Cuenta con un diseño ultrafino y sin apenas bordes para evitar cualquier distracción, aunque lo verdaderamente importante de este modelo es que tiene una pantalla de 55 pulgadas que se ve de maravilla.

Este panel llega a brindarnos una resolución 4K UHD, una frecuencia de actualización de 60 Hz y compatibilidad con HDR10 Pro para mejorar el contraste de cada escena a la hora de ver contenido en las principales plataformas de streaming. Aunque lo verdaderamente llamativo es que utiliza una tecnología NanoCell, la cual es exclusiva de LG y se caracteriza por ofrecernos unos colores mucho más puros.

Por otro lado, viene con un Modo Filmmaker elimina los efectos de postprocesado con el fin de respetar la intención original del director y se escucha bastante bien sin necesidad de recurrir a una barra de sonido y otros dispositivos, ya que dispone de dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W y soporta una tecnología Dolby Digital Plus que nos asegura una mayor inmersión.

Otro punto clave y diferencial de este modelo es que equipa un procesador α7 Gen8, que es el encargado de analizar tanto la imagen como el sonido en tiempo real para optimizarlos de forma automática según lo que estemos viendo, además de que incorpora nuevas funciones de IA. Todo sin pasar por alto que funciona bajo un sistema operativo webOS 25 muy intuitivo y con actualizaciones garantizadas durante varios años para no quedarse atrás con el tiempo.

Llegados a este punto, nos queda mencionar que incluye un mando Magic Remote que nos permite controlar la televisión mediante comandos de voz o desplazarnos por las principales plataformas de streaming que aparecen en el menú como si estuviésemos utilizando el ratón de un ordenador. Asimismo, cabe mencionar que nos da la posibilidad jugar en la nube a través de servicios como GeForce NOW y un apartado de conectividad muy completo, con tres entradas HDMI, dos puertos USB, una salida de audio óptica, un puerto LAN Ethernet, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5.

