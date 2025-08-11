Precio mínimo histórico en Amazon para este televisor con webOS y procesador 4K α7 Gen8 con IA

No hace falta que esperes al Black Friday si tenías pensado cambiar de televisor, en el momento de escribir estas líneas hay un modelo de LG que tiene un precio irresistible, se trata del LG 43UA73006LA. A modo de adelanto diremos que nunca antes había estado tan barato, razón de más para que no dejes pasar esta oferta que puede finalizar en cualquier momento.

Si tienes poco espacio en el lugar donde pones la Smart TV, la LG 43UA73006LA es perfecta ya que estamos hablando de 43 pulgadas. Mide 89,2 (ancho) por 62,1 (alto) centímetros. Pero vayamos a lo que para muchos es lo más importante, el precio. Tiene un precio de venta recomendado de 419 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por 299 euros. No hace falta decir que es un chollo para un televisor que cuenta con más de 2.100 valoraciones, reseñas positivas y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Hazte con el LG 43UA73006LA al mejor precio en Amazon

El mando a distancia de esta Smart TV ofrece acceso directo a las principales plataformas de streaming LG

Aunque es un televisor barato tiene ciertas características que encontramos en otros modelos más caros, como el 4K α7 Gen8 con IA, que al igual que otros procesadores de LG, optimiza la imagen y el sonido para ofrecer la mejor calidad posible. Y para mejorar el brillo y el contraste, incorpora el análisis inteligente Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes. A esto hay que añadir compatibilidad con HDR10 Pro.

Como en toda Smart TV, el sistema operativo muy importante si queremos sacarle el máximo partido, y aquí encontramos webOS 25. Además de tener una interfaz de usuario muy intuitiva, permite acceder a las principales plataformas de streaming. Así que, da igual si estas suscrito a Prime Video, Netflix, Disney+ u otra plataforma, podrás seguir viendo tus series y películas favoritas.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes. El LG 43UA73006LA tiene una entrada RF para la antena, tres HDMI, un USB 2.0, una salida de audio digital óptica, un puerto Ethernet, Bluetooth y Wi-Fi. Por lo tanto, se pueden conectar hasta tres fuentes de vídeo externas. En cuanto al mando a distancia, incorpora un botón de IA y acceso directo a varias plataformas de streaming.

Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa más que recomendar el LG 43UA73006LA. Pocos televisores de 43 pulgadas ofrecen tanto por tan poco. Aprovecha que solo cuesta 299 euros y hazte con él, es una compra de la que no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.