A precio mínimo el nuevo Samsung Galaxy Watch8, unos de los relojes inteligentes más completos de 2025

Encontrar el reloj inteligente perfecto para nuestra muñeca dependerá mucho de la finalidad de uso y del teléfono que utilicemos. Y es que, en referencia a esto último, si tienes un terminal de Samsung, no se me ocurre mejor opción que el nuevo Galaxy Watch8, pues es completo en todos sus apartados y ya está rebajado a lo grande en sus diferentes versiones.

Hace unos meses salió a la venta este reloj inteligente de Samsung, el cual tiene un precio recomendado de 379 euros en su versión con caja de 40 mm. Pero la buena noticia es que ya podemos encontrarlo mucho más barato, pues tiene un descuento de 80 euros que lo deja por tan solo unos 299 euros en Amazon, al igual que en MediaMarkt o en la tienda oficial de la marca. Mientras que en PcComponentes está incluso algo más accesible. Y en el caso de que por el tamaño de tu muñeca prefieras el modelo con caja de 44 mm, también lo encontrarás rebajado por unos 319 euros.

Compra el nuevo Samsung Galaxy Watch8 con un descuento del 21%

Vamos a ir directos al grano. El Samsung Galaxy Watch8 es uno de los mejores relojes inteligentes que puedes tener en tu muñeca. Este modelo tan esperado llegó hace apenas unos meses y uno de los primeros cambios notables con respecto a la anterior generación lo tenemos en el diseño, el cual se asemeja al que utiliza el Galaxy Watch Ultra, ya que combina una esfera circular con un marco cuadrado que lo hace sentir más cómodo en la muñeca. A esto debemos sumarle que está construido en acero inoxidable y viene con nuevas correas intercambiables.

Otra de las conclusiones que sacamos tras haberlo probado es que su apartado visual es de lo mejor que hemos visto en un smartwatch. Esto se debe a que en su versión con caja de 40 mm monta una pantalla Super AMOLED de 1,34 pulgadas que llega a brindarnos una resolución de 438 x 438 píxeles y un brillo máximo de hasta 3.000 nits que nos permite verla con claridad en cualquier situación. Además, para hacerla más resistente a arañazos, está protegida con un cristal de zafiro.

Si nos detenemos a hablar sobre su rendimiento, en el corazón de este smartwatch tenemos instalado un chip Exynos W1000 que no solo es más eficiente, sino que también es más potente, algo que se nota en la velocidad a la hora de abrir de aplicaciones, y es compatible con Galaxy AI para disfrutar de varias funciones de inteligencia artificial desde nuestra muñeca. Asimismo, dispone de un almacenamiento de 32 GB para descargar apps, imágenes o música y funciona bajo un sistema operativo WearOS 6 con una interfaz One UI 8 Watch.

Y en cuanto a su monitorización, nos encontramos con varias novedades. El apartado de salud es ahora mucho más completo, pues es capaz de hacer un análisis más avanzado del sueño y mostrarnos indicadores menos habituales en relojes de esta gama, como la carga vascular, los niveles de antioxidantes o nuestro estado de energía. Mientras que en el apartado deportivo, más allá de contar con más de 100 modos de deporte, estrena una función de entrenador personalizado que adapta los ejercicios a nuestra medida.

Para rematar, no podemos olvidarnos que tiene una certificación IP68 que nos da la posibilidad de sumergirlo en el agua hasta los 50 metros de profundidad y un apartado de autonomía ligeramente superior a su antecesor, puesto que incorpora una batería de 325 mAh para aguantar sin problemas un día completo de uso. Vamos, que tocará dejarlo cargando al final del día, tal y como sucede con los Apple Watch, relojes Garmin con GPS activado u otros modelos de la competencia.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.