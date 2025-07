PS5 a precio de Black Friday en este chollazo de Amazon: hazte con la consola de Sony pagando lo mínimo

PlayStation no quiere que te aburras este verano y qué mejor forma de conseguirlo que bajando el precio de PS5 Slim edición digital y poniendo en oferta muchos juegos en PlayStation Store. Así que, si no tienes dicha consola, es un buen momento para comprarla. Si la compras, además de jugar a sus juegos exclusivos, podrás disfrutar de los títulos que está lanzando Xbox para la consola de Sony. Sin ir más lejos, el 26 de agosto sale Gears of War:Reloaded. Este juego ya se puede reservar y tiene un PVPR de 39,99 euros.

Con la última subida de precio esta consola pasó a costar 499,99 euros, pero actualmente está disponible por 399 euros en Amazon. Otras tiendas donde también se puede adquirir a este precio son: MediaMarkt, PcComponentes, El Corte Inglés y PlayStation Direct. No sabemos cuántas unidades hay disponibles, por lo que te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible. No hace falta decir que esta consola es un acierto, y aunque ya suena a lo lejos PS6, quedan unos años para que salga.

PS5 Slim edición digital por tan solo 399 euros en Amazon

Si te haces con esta consola podrás jugar a videojuegos como Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2 o Death Strandig 2: On the Beach, por poner algunos ejemplos. Y por la capacidad de almacenamiento no te preocupes, si algún momentos se queda corto el SSD de 1 TB que viene de serie, siempre puedes instalar un segundo SSD. Sobre esto último, es muy importante que sea compatible con la consola de Sony e incluya disipador de calor.

Te recordamos que también es posible instalar un lector de discos, por si alguna vez decides comprar juegos en formato físico. Dicho esto, si quieres sacarle el máximo partido a esta consola es muy recomendable tener un televisor 4K UHD que soporte HDR, y si tiene un nivel de brillo muy alto mucho mejor. Otra opción sería conectar la consola a un monitor.

En definitiva, si llevas tiempo detrás de esta consola y estabas esperando una nueva rebaja para comprarla, ha llegado el momento. No dejes pasar la campaña de verano de PlayStation y hazte con tu PS5 Slim edición digital por 399 euros, no te arrepentirás.

