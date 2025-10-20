Roborock lanza el F25 Ultra, su aspiradora más avanzada, que limpia con vapor a 180°C y agua caliente

Roborock, una de las primeras marcas que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en tecnología de limpieza inteligente, acaba de presentar su dispositivo más innovador hasta la fecha: el Roborock F25 Ultra. Se trata de una aspiradora que redefine la limpieza del hogar al combinar vapor, agua caliente y una potente succión en un único equipo. Con su lanzamiento, la marca abre una nueva categoría dentro del cuidado del hogar.

Antes de contártelo todo sobre ella y sumergirme en sus características, me gustaría contarte que el Roborock F25 Ultra llega con una oferta de lanzamiento limitada. Estará disponible por 699 euros hasta el 9 de noviembre, antes de pasar a su precio oficial de 799 euros. Un descuento inicial de 100 euros que convierte este lanzamiento en una oportunidad interesante para quienes buscan un equipo de limpieza profesional, sin renunciar a la comodidad de un producto doméstico.

Roborock F25 Ultra: limpieza completa con vapor y agua caliente

El gran salto del Roborock F25 Ultra está en su capacidad para actuar sobre distintos tipos de suciedad de forma simultánea. La mayoría de aspiradoras tradicionales aspiran el polvo y el pelo, y sus mopas limpian las manchas superficiales. Pero el F25 Ultra va más allá e introduce un nuevo estándar en limpieza con su tecnología VaporFlow, capaz de generar vapor a 180ºC. Esta función permite desinfectar y eliminar la suciedad más resistente sin necesidad de recurrir a productos químicos, lo que hace que sea ideal para hogares con mascotas, niños o, simplemente, para zonas de uso frecuente, como el baño o la cocina.

Al alcanzar temperaturas tan altas, puede eliminar cualquier tipo de bacteria Roborock

Al mismo tiempo, incorpora el sistema WaveFlow, que libera agua caliente a 86ºC para ablandar la grasa, los restos de barro o los líquidos secos. La diferencia no está solo en la temperatura, está en el resultado. Ahora, el vapor penetra en las capas más adheridas de la suciedad, mientras que el agua caliente disuelve lo que el vapor ablanda. Este doble enfoque convierte la limpieza en un proceso mucho más eficaz, especialmente en aquellas habitaciones donde las mopas convencionales se quedan cortas.

Uno de los puntos fuertes del F25 Ultra es su inteligencia adaptativa. Los sensores internos analizan constantemente el tipo de suciedad y ajustan tanto la potencia de succión como el caudal de agua. Así, si detecta una zona especialmente sucia, el dispositivo aumenta automáticamente el flujo de agua y la temperatura, mientras que en suelos más limpios o delicados reduce la intensidad.

Está pensado para acabar con cualquier suciedad del suelo Roborock

Esta gestión automática, además de mejorar la eficacia, permite ahorrar agua y energía, dos factores que son importantes a la hora de decidirse por un aspirador. Como resultado, tenemos una experiencia más intuitiva y sostenible, sin necesidad de estar configurando nada de forma manual.

El Roborock F25 Ultra incorpora un motor de 22000 Pa, una cifra que lo sitúa entre las aspiradoras verticales más potentes del mercado. Esta potencia nos asegura que incluso la suciedad más densa se recoja en una sola pasada. Pero la potencia, por sí sola, no basta. Roborock ha incorporado su sistema SlideTech 2.0, que reduce la resistencia del movimiento al deslizar la aspiradora. El resultado es una sensación de ligereza que permite manejar el equipo con una sola mano, incluso en sesiones largas.

El rodillo principal, equipado con la tecnología JawScrapers, mantiene un contacto constante con el suelo y evita los enredos de pelos o fibras, uno de los problemas más comunes en los modelos que incorporan fregado. Esto, además de garantizar una limpieza más uniforme, prolonga la vida útil del dispositivo.

El hecho de incluir limpieza a vapor marca realmente una diferencia en el día a día Roborock

Realmente, será algo muy parecido a llevar a cabo una limpieza profesional en casa. Piensa que, en su modo vapor, el F25 Ultra alcanza temperaturas de hasta 180ºC, más que suficientes para eliminar bacterias, ácaros y gérmenes de manera natural, sin necesidad de productos químicos. Y la tecnología WaveFlow, que mantiene el agua en movimiento constante dentro del depósito, asegura un flujo estable y homogéneo del calor, permitiéndole conversar una temperatura óptima durante todo el proceso de limpieza.

El diseño del Roborock F25 Ultra está pensado para llegar donde otros no pueden. Su sistema FlatReach 2.0 permite que el tubo se incline hasta 180 grados para poder limpiar debajo de los muebles, sofás o camas sin necesidad de moverlos. Este diseño hace que cualquier zona sea más accesible, y, además, permite mantener una postura natural y cómoda durante la limpieza, reduciendo el esfuerzo en brazos y espaldas. La sensación general es la de una herramienta ligera, sólida y bien equilibrada, que no asusta por su potencia.

Gracias a su plegado, podrá limpiar debajo de las camas y de mubles bajos Roborock

A esto se suma un depósito de agua generoso y un sistema de autolimpieza con vapor y agua caliente que higieniza el rodillo y los conductos internos del aspirador tras cada sesión de limpieza. Este ciclo elimina residuos, bacterias y olores, dejando el F25 Ultra listo para el siguiente uso sin necesidad de desmontar nada.

El F25 Ultra va un paso más en la automatización gracias a su dispensador automático de detergente, que libera una dosis de producto durante cada limpieza. Podrás estar hasta 30 días sin rellenarlo, porque tiene 100 ml de capacidad, y también, a través de la app, podrás personalizar la proporción del detergente en función del nivel de suciedad del suelo.

Su pantalla te resultará muy útil para conocer el estado del aspirador en tiempo real Roborock

Para que su uso sea todavía más intuitivo, incorpora una pantalla digital inteligente que muestra información en tiempo real acerca del modo y el estado de limpieza. Es un panel que simplifica el control del dispositivo y permite cambiar de modo con un solo toque, manteniendo una experiencia visual clara y moderna. Y desde la app de Roborock, podremos personalizar modos, configurar el ciclo de autolimpieza, consultar estadísticas de uso o el estado general del aspirador.

Como ves, con este lanzamiento Roborock, consolida su reputación como un referente en la limpieza doméstica. La apuesta por integrar vapor y agua caliente, algo inédito en este segmento, deja claro que quiere seguir avanzando en el futuro de la limpieza inteligente. Recuerda que está disponible en la web oficial y en tiendas como Amazon y que, hasta el 9 de noviembre, lo estará a un precio especial de 699 euros. A partir de esa fecha, el modelo pasará a su precio estándar de 799 euros.

