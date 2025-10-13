De oferta el gama media que no parece de gama media y lleva el sello de Xiaomi

Muchas veces no se trata de gastar más, sino de acertar. El mercado de móviles parece estar lleno de promesas grandilocuentes, de números que impresionan y de precios que asustan. Pero, de vez en cuanto, aparece un modelo que, sin hacer ruido, consigue lo que todos buscamos: hacer bien lo que nos interesa y costar lo justo.

El POCO M7 Pro 5G es exactamente eso. Un teléfono que se siente rápido, bonito, moderno y completo, pero que cuesta lo justo para conseguir que no duela en el bolsillo. Y es que si ya a su precio oficial de 239,99 euros, que es el que marca en la tienda de Xiaomi, nos parecía muy equilibrado, ahora que lo podemos comprar por 127 euros, es prácticamente un regalo. Para conseguirlo a este precio debemos introducir el cupón ESHS015 en el momento de hacer nuestra compra.

Lo podemos utilizar por el M7 Pro 5G forma parte de esta campaña de AliExpress en la que, a muchos de los descuentos que vemos activos, les podemos sumar un descuento extra con alguno de estos cupones:

ESHS024: 24 euros de descuento en compras superiores a 200 euros

ESHS015: 15 euros de descuento en compras superiores a 130 euros

ESHS009: 9 euros de descuento en compras superiores a 80 euros

ESHS006: 6 euros de descuento en compras superiores a 50 euros

ESHS003: 3 euros de descuento en compras superiores a 25 euros

ESHS001: 1 euro de descuento en compras superiores a 10 euros

POCO M7 Pro 5G: el móvil que se convierte en un auténtico acierto

Parece que POCO ha encontrado un punto medio muy inteligente en el diseño del M7 Pro. No pretende imitar a los buques insignia, pero tampoco parece un móvil económico. Es un móvil que resulta elegante y que se nota cómodo en la mano. Su certificación IP64 lo protege frente a salpicaduras y polvo, y conserva detalles que muchos echaban de menos, como un conector de auriculares de 3,5 mm, además de altavoces estéreo con Dolby Atmos.

En cuanto enciendes su pantalla cambia la percepción que tienes de su precio y empieza a parecerte un móvil mucho más caro. Monta un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Esto significa que todo se ve con suavidad y fluidez. Tiene un brillo máximo de 2100 nits que te permite verlo bajo el sol sin esfuerzo y una protección Gorilla Glass 5 para darte un extra de tranquilidad si se te cae.

En el corazón del POCO M7 Pro late un MediaTek Dimensity 7025 Ultra, un procesador que equilibra eficiencia y rendimiento. Responde muy bien y te permite tener varias apps abiertas sin que se note. Los 8 GB de RAM hacen que las tareas del día a día se sucedan con fluidez, y sus 256 GB de almacenamiento interno te dan espacio de sobra para fotos, vídeos y aplicaciones pesadas.

El apartado fotográfico es una de las sorpresas del POCO M7 Pro. Integra una cámara principal de 50 megapíxeles con sensor Sony y estabilización óptica de imagen, algo poco habitual en esta gama de precio. Gracias a esta estabilización podrás hacer capturas más limpias y nítidas incluso en situaciones de poca luz. Le acompaña un sensor secundario de profundidad que te ayudará en los retratos, y una cámara frontal de 20 megapíxeles para tus selfies y videollamadas.

Este M7 Pro incorpora una batería de 5110 mAh que te acompaña más de un día completo sin despeinarse. Y su carga rápida de 45 W te devolverá una carga completa en, aproximadamente, una hora. Más allá de las especificaciones, lo importantes es que este POCO M7 Pro se siente un móvil fluido para las tareas cotidianas. Es un móvil equilibrado para usuarios que no exijan de más y que busquen el equilibrio. Y, por este precio, no creo que vayamos a encontrar nada mejor.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.