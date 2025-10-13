No es magia, es OnePlus: potencia real a precio sensato

Hay móviles que se sienten bien desde el primer instante. No solo porque sean rápidos o bonitos, sino porque encajan contigo. Son los que no buscan ser el centro de atención, pero lo logran igual. Y, si además llegan con un descuento de 128 euros, el flechazo se vuelve prácticamente inevitable.

El OnePlus Nord CE5 pertenece a esa rara categoría de smartphones que entienden lo que de verdad importa: potencia sin complicaciones, una pantalla que enamora, batería que aguanta y cámara que cumple. Es un teléfono que no pretende ser algo que no es, pero que sorprende por lo mucho que ofrece por su precio actual.

Si alguna vez pensaste que había que gastar mucho para tener un móvil completo, este modelo llega para demostrarte lo contrario. Es verdad que tiene un precio oficial de 399 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de OnePlus. También es verdad que en PcComponentes cuesta 390 euros, pero es que en AliExpress está rebajado a 271 euros. Son 128 euros de descuento, que se notan. Además con envío y devolución gratis, que siempre da un extra de tranquilidad.

El OnePlus Nord CE5 tiene razones de sobra para convencerte

A primera vista, el OnePlus Nord CE5 desprende esa estética limpia que siempre ha distinguido a la marca. Tiene las líneas suaves, los bordes finos y un cuerpo que transmite solidez pero sin volverse pesado. Sus 199 gramos se reparten de forma equilibrada, y el acabado trasero se siente agradable al tacto, además de repeler bien las huellas.

El frontal aprovecha casi todo el espacio para montar una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas que ofrece una resolución Full HD+. Es uno de esos paneles que se disfrutan ante cualquier situación, y a eso ayudan sus 120 Hz de tasa de refresco que consiguen que cualquier movimiento fluya con suavidad. Los negros son profundos, los colores vivos y, bajo el sol, su brillo alto mantiene la visibilidad impecable.

En su interior, el Nord CE5 monta un MediaTek Dimensity 8350, un chip que combina potencia y eficiencia gracias a su arquitectura de 4 nanómetros. Su traducimos esto al día a día, quiere decir que todo va rápido, pero sin agotar la batería ni calentar el dispositivo. Esta versión viene con 8 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento, una fluidez que se nota.

Evidentemente, la fotografía del Nord CE5 no pretende competir con las cámaras profesionales, pero lo que hace, lo hace muy bien. Monta un sensor principal de 50 megapíxeles con el sello de Sony y estabilización óptica de imagen. Gracias a él, las imágenes tienen detalle, buena reproducción del color y un equilibrio que sorprende en este rango de precio. Le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles que amplía el campo visual. Y, al darle la vuelta, nos espera su cámara frontal de 16 megapíxeles. En conjunto, es un sistema fotográfico equilibrado, que responde bien en cualquier situación.

Para que no tengas que estar siempre pendiente de un enchufe, el Nord CE5 monta una batería de 5200 mAh, que se notan desde el primer día. Pero donde acaba de convencer es en su carga rápida de 80 W, capaz de recuperar gran parte de la energía en apenas media hora. Ya ves que, lejos de intentar parecer un buque insignia, responde con solvencia en lo que de verdad importa. Y ahora lo hace por 128 euros menos, con lo que su atractivo se dispara.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.