Esta pequeña baliza será obligatoria en 2026 (y te conviene tenerla cuanto antes)

Hay pequeños cambios que transforman por completo la manera en que entendemos la seguridad. Durante décadas, los triángulos de emergencia han sido el símbolo de una avería. Colocarlos en la carrera, esperar a que otros conductores te vean y cruzar los dedos para no correr peligro. Pero el mundo ha cambiado, el tráfico también y la tecnología empieza a darnos soluciones más humanas.

La baliza V16 Don Feliz es una de ellas. Se trata de un dispositivo que cabe en la guantera, que se enciende en segundos y que no solo te hace visible, también comunica tu ubicación a la DGT en tiempo real. Es un accesorio que será obligatorio a partir de 2026 en todos los coches, y lo más inteligente es incorporarlo antes de que llegue la fecha límite.

Esta baliza tiene un precio oficial de 45,90 euros, y es que ya te adelanto que la mayoría de modelos homologados se sitúan en torno a los 50 euros. La buena noticia es que ahora la podemos comprar rebajada en AliExpress donde, tras introducir el cupón ESCD04 se quedará a 23,99 euros. Aprovecho para decirte que hay más cupones disponibles que podrás utilizar en esta selección de productos en función del importe final de tu compra:

ESCD12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros ESCD07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros ESCD04 : 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros

: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 14 euros

Baliza Don Feliz V16: el pequeño dispositivo que muy pronto será obligatorio en todos los coches

Sí, ya sé que su nombrepuede sonar simpático pero esta baliza es una de las que están homologadas por la DGT y es algo que puedes comprobar aquí. Simplemente introduce el número PC25020096, que es el de su certificado, para comprobar que, efectivamente, cumple con la normativa que entrará en vigor en menos de dos meses.

Ahora que ya sabemos lo más importante, hablemos de la implementación de estas balizas. No cabe duda de que los triángulos fueron útiles durante años, pero su principal problema era evidente, y es que obligaban a salir del coche. Colocarlos en la carretera implica caminar por el arcén, en ocasiones con tráfico circulando a escasos metros y en zonas con poca visibilidad. La DGT habló muy claro sobre esto, y es que ha habido demasiados atropellos por culpa de este gesto. Por eso, desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar una baliza homologada y conectada que sustituirá por completo a los clásicos triángulos.

Estas balizas son visibles a 360º y se pueden colocar desde dentro del coche, simplemente sacando el brazo por la ventanilla hasta el techo. Lo más importante es que envían una señal de geolocalización que informa de tu posición exacta a la plataforma DGT 3.0. Así que, en caso de emergencia, no solo te ven, también te localizan.

Esta baliza Don Feliz reúne todo lo que exige la nueva normativa y añade un par de detalles que la hacen especialmente práctica.

Está totalmente homologada por la DGT, lo que significa que cumple con los estándares oficiales de seguridad y conectividad

por la DGT, lo que significa que de seguridad y conectividad Tiene geolocalización integrada , conectándose automáticamente a la red de emergencia sin necesidad de móvil ni bluetooth

, conectándose automáticamente a la red de emergencia sin necesidad de móvil ni bluetooth Ofrece una luz LED intermitente que es visible a 1 km de distancia

que es Su diseño incorpora base magnética para que puedas colocarla directamente sobre el techo de tu coche sin necesidad de bajarte de él

para que puedas colocarla directamente sobre el techo de tu coche sin necesidad de bajarte de él Su batería proporciona años de autonomía

Todo esto en un formato compacto, ligero y fácil de guardar que cabe en cualquier guantera para que la puedas activar en cuestión de segundos. Y, cuando el problema se resuelva, en simplemente la apagas y la vuelves a guardar. En menos de 10 segundos habrás hecho todo lo que antes requería caminar junto al tráfico.

A sabiendas de que muchos accidentes en carretera ocurren por falta de visibilidad, la Don Feliz está diseñada para ser vista. Es capaz de atravesar la niebla, la lluvia o la oscuridad total. El destello se ve con la distancia suficiente como para dar tiempo a otros conductores para reducir la velocidad o cambiar de carril. Y la conexión automática a la DGT permite que tu posición aparezca en los sistemas de tráfico y paneles informativos.

Insisto en que este tipo de dispositivos serán obligatorios a partir de enero, y la DGT ya ha advertido de que las sanciones se aplicarán desde ese mismo momento a quienes no lleven una baliza conectada y homologada. Todo parece indicar que la demanda será mayor cada vez y es posible que nos encontremos con falta de stock o subidas de precio. Así que lo más inteligente será adelantarnos a esa situación, evitar el estrés de última hora y asegurarnos un modelo válido y legal antes de que se agoten.

