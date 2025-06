Sony lo pone fácil: una PS5 más delgada, sin lector y a un precio que cuesta creer

No todo el mundo dio el salto a la nueva generación cuando salió la PS5. El precio, la falta de stock, el tamaño... había muchas dudas razonables. Pero ahora, con la llegada del modelo PS5 Slim Digital, que ahora puedes comprar de oferta a 329,99 euros las excusas se terminan. Para conseguirla a este precio, debes introducir el cupón CDES40 en el momento de hacer tu compra, que te descontará 40 euros extra en la cesta para dejarla al precio que te indico.

Si estabas esperando una buena oportunidad para comprar esta PlayStation, a este precio ni me lo pensaría. Solo 330 euros, con un mando incluido, en un formato más compacto... Piensa que este modelo tiene un precio oficial de 499 euros. Es verdad que ahora está rebajado a 399 euros en tiendas como Sony, Game o MediaMarkt, pero ninguna de ellas lo baja tanto como AliExpress, quien, además, la envía desde España para que la puedas estrenar en unos días. Así que vamos a ahorrarnos 170 euros en esta play, para jugar nos cueste muchos menos.

Playstation 5 Slim Digital: conserva la esencia pero mejora la forma

No podemos hablar de la PS5 Slim Digital como de una nueva generación, pero sí como de una evolución clara en términos de diseño. Es una realidad que el modelo original era demasiado grande, pero Sony ha conseguido reducir el volumen en un 30% a través de unas líneas más limpias, una ventilación mejorada y un peso más ligero que hará que sea más fácil de colocar en cualquier mueble.

Al ser la versión digital, elimina por completo el lector de discos, lo que le permite conseguir un cuerpo todavía más fino. Evidentemente, es una cuestión personal, pero ahora que la mayoría de nosotros no compramos juegos físicos y tenemos activa una suscripción a PS Plus, creo que el lector deja de tener sentido.

Pero, a pesar de haber cambiado por fuera, sigue siendo la misma por dentro. Conserva su procesador AMD Ryzen, sus 16 GB de RAM y su SSD de 1 TB para que tengas espacio suficiente para instalar todos los juegos que quieras disfrutar en 4K y con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. El hecho de que sea Slim y Digital no significa que sea menos potente, simplemente está mejor optimizada para el usuario actual.

Y, como te adelantaba antes, viene con el mando incluido, el ya legendario DualSense con gatillos adaptativos, vibración háptica y sensores de movimiento. Todos estos avances han sido pensados para sumergirte más en los juegos, hacerte más partícipe de cada decisión. Es algo que notarás al sentir la tensión de un arco, la diferencia de los pasos sobre diferentes superficies, el retroceso de un arma... Desde luego, Sony lo está haciendo muy bien en términos de inmersión y, además, al tener el micrófono integrado, podrás jugar online con otros y comunicarte con ellos incluso sin auriculares.

Desde luego, a este precio de 330 euros, no se me ocurre ninguna razón para no comprar esta PlayStation 5. Piensa que suele costar 100 euros más, que es más compacta que la original, que es totalmente compatible con todos los juegos de PS5... Sin duda, es una apuesta segura tanto a medio como a largo plazo, y una compra que en casa disfrutaréis mucho.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.