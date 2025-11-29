Xiaomi tiene la tablet todoterreno que buscabas por el Black Friday y está a precio mínimo

¿Ayer no pudiste sacar tiempo para mirar ofertas del Black Friday? No te preocupes, porque la mayoría siguen activas. Y si en tu lista de deseos tienes una tablet que sea buena, bonita y barata, esta Redmi Pad 2 Pro a precio de saldo es una de nuestras recomendaciones.

A pesar de tener un precio recomendado de 299 euros, esta tablet de Xiaomi también se ha sumado a la ola de ofertas que ha provocado la llegada del Black Friday. Y es que, gracias a un descuento de 50 euros, podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 249 euros en Amazon, el precio más bajo al que la hemos visto en este comercio por el momento.

Compra la tablet Xiaomi Redmi Pad 2 Pro con teclado al mejor precio

La Redmi Pad 2 Pro es una de las últimas tablets que Xiaomi ha lanzado al mercado, y nos encanta. Son muchos los puntos por los que destaca, empezando por su pantalla de 12,1 pulgadas. Esta nos brinda una resolución 2,5K, una tasa de refresco de 120 Hz y un buen nivel de brillo al alcanzar un pico máximo de 600 nits, además de que es capaz de reproducir más de 1.070 millones de colores. En resumidas cuentas, ver contenido multimedia con ella es una maravilla.

Si hablamos sobre su rendimiento, saca músculo para demostrarnos que no es una tablet para ver vídeos y poco más. También es una gran opción incluso para llevar a cabo tareas de productividad, y esto se debe a que en su interior lleva instalado un procesador Snapdragon 7sGen 4 que mueve con soltura todo tipo de apps.

Al tratarse de su versión más básica, el resto de la configuración la completan 8 GB de RAM y un almacenamiento de 128 GB que se puede ampliar mediante una microSD. Todo funcionando sin problemas bajo una capa de personalización HyperOS propia de Xiaomi, que está basada en Android y nos asegura un par de años de actualizaciones.

La autonomía es otra razón de peso para apostar por ella. Su batería de 12.000 mAh aguanta hasta 14 horas de reproducción de vídeo, lo que en el día a día se traduce en una jornadas completas de uso sin necesidad de cargarla. Es ideal para llevarla a clase, usarla en el trabajo o viajar con ella sin preocuparse demasiado. Además, admite carga rápida de 33 W y carga inversa de 27 W, un extra que se agradece al darnos la posibilidad de cargar nuestro móvil u otros dispositivos en momentos de ‘urgencia’.

Por último, más allá de tener un diseño elegante, donde sobre todo destacamos su cuerpo metálico y ligero peso de 610 gramos, viene con cuatro altavoces estéreo que soportan Dolby Atmos, un modo lectura para descansar la vista y cámaras de 8 MP tanto en la parte delantera como trasera para hacer videollamadas o escanear documentos. Una vez la tengas en las manos, no querrás dejar de usarla.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.