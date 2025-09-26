Tan barato que no tardará en agotarse: este altavoz JBL suena de escándalo, es muy compacto y no tiene rival

Tras probar varios altavoces Bluetooth, por fin he encontrado un modelo que no solo cumple, sino que ha superado todas mis expectativas y no paro de usar prácticamente a diario. Ya sea para animar fiestas con amigos o reproducir mis canciones mientras estoy haciendo diferentes tareas del hogar, el JBL Flip 7 es perfecto y una gran recomendación que hago a cualquier persona que busca un modelo portátil. Eso sí, me tendría que haber esperado para comprarlo, porque ahora está rebajado a lo grande.

A pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 149,99 euros, no hemos tenido que esperar demasiado para ver este maravilloso altavoz de JBL más barato. Y es que en estos momentos puedes conseguirlo por apenas unos 98,90 euros en Amazon gracias a un descuento que supera los 50 euros. A este mismo precio está disponible en Fnac, mientras que en MediaMarkt lo vemos por unos 108 euros. Igualmente, su precio puede variar dependiendo del color en el que lo selecciones.

Compra el altavoz JBL Flip 7 por menos de 100 euros

El JBL Flip 7 en el mejor altavoz de tamaño compacto que puedes encontrar en el mercado. Nos seguimos encontrando con el clásico diseño cilíndrico de la marca, que apenas tiene unas dimensiones de 18,3 x 7,0 x 7,2 cm y un ligero peso de 560 gramos que lo hace muy fácil de transportar. Si a esto le añadimos una construcción resistente y mejoras como el sistema PushLock, el cual nos permite colocar y quitar fácilmente una correa o mosquetón para colgarlo en cualquier lugar, el resultado es sobresaliente

Pero cuando decimos que es el modelo más completo, no solo nos referimos a su diseño, sino también a su excelente calidad de sonido. En su interior lleva instalado un nuevo woofer y tweeter para alcanzar una potencia máxima de 35 W, convirtiéndose así en el modelo de la familia Flip que más suena de todos. Asimismo, dispone de dos radiadores pasivos que refuerzan los graves y por primera vez hace uso de una tecnología AI Sound Boost que se apoya en la inteligencia artificial para analizar desde el entorno hasta la posición en la que está colocado con un único propósito: evitar distorsiones y asegurarnos el mejor sonido posible.

Tampoco podemos pasar por alto que ahora tiene una certificación IP68 que lo hace más resistente al agua en comparación a la generación anterior, así que es el compañero ideal para llevar en verano a todas partes o usar incluso en el baño mientras nos estamos duchando.

Y para mejorar aún más la experiencia de uso, es muy recomendable descargar la app JBL Portable en cualquiera de nuestros dispositivos móviles, ya que sirve para actualizar el firmware, cambiarle el nombre al altavoz, seleccionar entre 4 modos de escucha predefinidos, ecualizar el sonido completamente a nuestro gusto o activar la función PlaytimeBoost para darnos un extra de autonomía.

Otra característica importante a resaltar de este altavoz es que, en la parte superior, incluye los diferentes botones de control, entre los que nos encontramos el botón Auracast para emparejarlo junto a otros altavoces y disfrutar de una experiencia sonora más envolvente. También nos asegura una buena estabilidad al funcionar con Bluetooth 5.4, su batería de 4.800 mAh nos proporciona hasta 16 horas de reproducción continua y se carga a través de un puerto USB-C. Eso sí, el cable no viene incluido.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.