iPhone 17 vs iPhone 16: todas las diferencias y cuál merece la pena comprar

Apple busca año tras año sorprendernos con cada lanzamiento que hace en el mercado, y este 2025 ha vuelto a subir más el nivel de sus teléfonos para seguir reinando en el mercado. El iPhone 16 introdujo cambios muy interesantes, como el botón de acción o un ligero rediseño que llama la atención por la vuelta a un módulo de cámara en forma vertical. Mientras que el iPhone 17, más allá de crecer en tamaño, ha llegado para revolucionar varios apartados clave con el fin de hacerlo mucho más completo.

Las preguntas que nos hacemos ahora son inevitables: ¿Cuál de los dos modelos es mejor? ¿Merece la pena dar el salto de una generación a otra? A continuación, vamos a intentar resolver estas y otras muchas dudas.

Comparativa de características

Comparativa iPhone 17 vs iPhone 16 Características iPhone 17 iPhone 16 Dimensiones 14,96 x 7,15 x 0,8 cm

177 gramos 14,76 x 7,16 x 0,78 cm

170 gramos Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas

Resolución de 2.622 x 1.206 píxeles

Brillo máximo de 3000 nits (en exteriores) Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas

Resolución de 2.556 x 1.179 píxele

Brillo máximo de 2.000 nits Procesador Apple A19 Apple A18 RAM 8 GB 8GB Sistema operativo iOS 26 iOS 18 (actualización a iOS 26 ya disponible) Almacenamiento 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB Cámaras Trasera:

48 Mpx principal (con sistema Fusion para telefoto 2x de 12 MP)

48 Mpx ultra gran angular

Frontal:

18 Mpx Trasera:

48 Mpx principal (telefoto 2x de 12 MP)

12 Mpx ultra gran angular

Frontal:

12 Mpx Batería 3.692 mAh

Carga rápida de 40 W

Carga inalámbrica (MagSafe) 3.561 mAh

Carga rápida de 30 W

Carga inalámbrica (MagSafe) Otros Face ID

Protección IP68

Botón háptico de acción

Audio estéreo Face ID

Protección IP68

Botón háptico de acción

Audio estéreo Conectividad Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

NFC

5G con chip C1

USB-C (USB 2.0) Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

NFC

5G

USB-C (USB 2.0)

Un diseño continuista, pero con nuevos matices

A nivel estético, ambos teléfonos se sienten familiares. El iPhone 16 estrenó la cámara en forma de cápsula y mantiene ese aire elegante de aluminio y vidrio, mientras que el iPhone 17 apenas toca la fórmula: sigue la misma línea, pero con biseles más finos y una paleta de colores renovada. Nada revolucionario, pero sí un refinamiento que se agradece.

En la pantalla está la verdadera revolución

Si hay un punto donde el iPhone 17 se desmarca, es en la pantalla. El modelo estándar por fin estrena la tecnología ProMotion, con un refresco adaptativo de hasta 120 Hz. Quienes llevaban años pidiendo fluidez al nivel de los modelos Pro, pueden respirar tranquilos: la diferencia con el iPhone 16 y sus 60 Hz se nota desde el primer toque. Además, el panel crece a 6,3 pulgadas, un cambio sutil pero muy agradecido frente a las 6,1 del modelo anterior.

El iPhone 16 debutó con el chip A18, un procesador solvente preparado para exprimir al máximo las funciones de Apple Intelligence. El iPhone 17, por su parte, da el salto al A19, un chip aún más eficiente y potente que, sin ser la versión Pro, ofrece más que suficiente para cualquier usuario. No hablamos de un cambio radical, pero sí de ese extra de músculo que garantiza longevidad.

Un paso al frente en los apartados de fotografía y autonomía

En fotografía, Apple no se olvidó de mejorar al “hermano pequeño”. El iPhone 17 mantiene la doble cámara, pero ahora con un sensor principal de 48 MP capaz de ofrecer zoom óptico 2x y un ultra gran angular también de 48 MP, un salto notable respecto al 16, que combinaba un sensor de 48 MP con un ultra gran angular de 12 MP. En selfies, la evolución es clara: de 12 MP pasamos a 24 MP, con resultados mucho más definidos. Aquí sí se siente un paso adelante más contundente.

La autonomía es otro apartado donde el iPhone 17 marca la diferencia. Su batería de 3.692 mAh le permite sumar unas 8 horas más de reproducción de vídeo respecto al iPhone 16, que ya ofrecía un día completo de uso sin demasiadas preocupaciones. En cuanto a carga rápida e inalámbrica, ambos se mantienen en la misma línea: correctos, aunque lejos de lo que ofrecen algunos rivales Android.

Conclusión: ¿Cuál elegir?

El iPhone 16 sigue siendo una opción más que válida, especialmente para quienes buscan un modelo solvente, con buena cámara y un precio que probablemente será más competitivo en el mercado actual. Sin embargo, el iPhone 17 corrige de un plumazo dos de las carencias más criticadas: la pantalla de 60 Hz y la cámara frontal más limitada. Si para ti la fluidez y la fotografía son esenciales, el iPhone 17 se convierte en la elección más lógica.

En otras palabras: el iPhone 16 abrió la puerta a un nuevo ciclo, pero es el iPhone 17 el que realmente entra con paso firme.