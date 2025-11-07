No es una televisión OLED, pero esta Samsung ofrece una calidad igual de impresionante por mucho menos

Es cierto que las televisiones OLED siguen siendo lo mejor de lo mejor si buscas ver contenido de la manera más realista posible, pero mucho ojo, porque les ha salido competencia con modelos como esta Samsung TQ55QN1EF, la cual ofrece una calidad muy similar y en estos momentos está rebajada a precio de liquidación.

El precio recomendado de esta televisión de nueva gama de Samsung es de unos 999 euros, pero ahora podemos conseguirla casi a mitad de precio. Y es que, gracias a un descuento total de 440 euros que estará disponible por tiempo limitado, tenemos una oportunidad de oro para comprarla por unos ajustados 559 euros en Amazon, que es su nuevo precio mínimo histórico.

Compra la televisión Samsung TQ55QN1EF por su precio más bajo

La Samsung TQ55QN1EF es una televisión de nueva gama bestial en todos los sentidos, pues nos permite disfrutar de una calidad de imagen tan excelente como la de otros modelos OLED que son más caros. Más allá de tener una gran diagonal de 55 pulgadas, el punto diferencial es que utiliza un panel Quantum Mini LED Pro. Este se caracteriza por combinar el uso de una tecnología Mini LED, la cual ayuda a alcanzar unos niveles de brillo muy altos, con otra tecnología de Quantum Dot que es la encargada de que los colores se vean más vivos.

Este año Samsung ha decidido que la inteligencia artificial tenga más protagonismo que nunca en sus televisores, y con este modelo nos lo demuestra al ser compatible conVision AI, pudiendo así saber más información sobre la película que estamos viendo, traducir diálogos en tiempo real con subtítulos, resolver dudas con Bixby, crear fondos de pantalla únicos o incluso usarla como centro de control para gestionar nuestros dispositivos inteligentes.

A esto debemos sumarle que dispone de una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz, aunque gracias a una tecnología Motion Xcelerator podemos aumentarla hasta 144 Hz para sentir una mayor fluidez (algo ideal para gaming). Y también admite los formatos de alto rango dinámico más populares, como HDR10+ Adaptive, HDR10+ y HLG, para ofrecernos un contraste más profundo y un mayor realismo.

Por otro lado, el rendimiento es maravilloso, y esto en gran parte se debe a su procesador NQ4 AI Gen2, el cual analiza y mejora tanto la imagen como el sonido en tiempo real, llegando a escalar cualquier contenido de menor resolución a 4K. Mientras que si hablamos de su sonido, tenemos dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W y soportan una tecnología OTS Lite que genera un audio tridimensional más envolvente.

Y otra gran diferencia con respecto al resto de marcas es que utiliza el sistema operativo Tizen propio de la marca, que si por algo destaca es por su fluidez, facilitad de uso, amplio catálogo de apps (donde no faltan las principales plataformas de streaming) y garantizarnos actualizaciones durante los próximos 7 años. Todo ello con un apartado de conectividad redondo donde los puertos HDMI 2.1 son otro gran atractivo.

