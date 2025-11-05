Más de 1.000 euros de descuento en esta televisión OLED de Samsung con la mejor calidad de imagen y sonido

Estamos probablemente en el mejor momento del año para comprar una televisión de gama alta, y si no me crees tan solo tienes que echarle un vistazo a esta Samsung TQ55S93FAEXXC, un modelo perfecto para transformar cualquier salón y ahorrar, literalmente, casi todo un sueldo. Aunque tendrás que darte prisa para hacerte con ella.

Esta televisión Samsung tiene una de esas rebajas que hará frotarte los ojos. Se trata de un modelo de nueva gama que se lanzó al mercado hace unos meses por un precio recomendado de 1.999 euros, pero, gracias al brutal descuento de 1.040 euros que tiene en estos momentos, hoy puedes añadirla a tu cesta de la compra por unos 959 euros en Amazon. Y repasando otras alternativas de compra, en MediaMarkt está disponible por unos 1.099 euros y en la tienda oficial de la marca por unos 1.079 euros.

Compra la televisión OLED Samsung TQ55S93FAEXXC a precio mínimo histórico

Samsung TQ55S93FAEXXC Samsung

La Samsung TQ55S93FAEXXC está pensada para quienes buscan algo más que ver la televisión como de costumbre, ya que con ella podemos disfrutar cada píxel con la mejor calidad de imagen. Es uno de los modelos de nueva gama más completos de la marca, donde el principal atractivo es su pantalla de 55 pulgadas, la cual hace uso de una tecnología OLED que se encarga de brindarnos unos colores muy vivos, unos negros puros y una iluminación brillante para que ningún detalle pase desapercibido.

Igualmente, la experiencia no sería tan sobresaliente sin el resto de características, pues nos brinda una frecuencia de actualización nativa de 100 Hz que, mucho ojo, podemos ampliarla hasta 144 Hz gracias a una tecnología Motion Xcelerator para sentir una mayor fluidez en escenas rápidas de películas de acción o videojuegos. Sin olvidarnos de que es compatible con HDR10+ Adaptive, HDR10 y HLG para mejorar el contraste al reproducir contenido en las principales plataformas de streaming.

Y como lo que entra por los ojos es tan importante como lo que entra por nuestros oídos, nos encontramos con un sistema de 2.1.2 canales formado por varios altavoces y un subwoofer con el fin de alcanzar una potencia máxima de 60 W, algo que solo los modelos de gama alta son capaces de ofrecernos. Asimismo, para terminar de envolvernos por completo, soporta unas tecnologías Dolby Atmos y OTS Lite, además de que dispone de varios modos que se adaptan según lo que estemos viendo y es posible sincronizar el audio del televisor con el de una barra de sonido de la marca que sea compatible con Q-Symphony.

Otro de los aspectos más innovadores de esta televisión es el uso avanzado de la inteligencia artificial. Aparte de tener un procesador NQ4 AI Gen3 que mejora la calidad de imagen y sonido en tiempo real, también nos permite sacarle partido a todas las funciones que llegan de la mano de Vision AI, pudiendo desde mostrarnos en subtítulos la traducción de diálogos hasta mostrarnos información sobre la serie que estamos viendo con 'Circle to Search'.

Para terminar de enamorarnos, funciona bajo un sistema operativo Tizen que es muy rápido, nos da acceso a una gran variedad de aplicaciones y las actualizaciones a largo plazo están más que garantizas. Además, queda de lujo tanto en la pared como en un mueble al apostar por un diseño ultrafino, sin marcos para no desviar nuestra atención y una peana central metálica que es muy fácil de montar. Mientras que si hablamos de conectividad, está bien servida e incluye un total de cuatro puertos HDMI 2.1 ideales para usar consolas de nueva generación o un ordenador sin renunciar a la mejor calidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.