No es un fallo de Amazon: esta smart TV con resolución 4K, Google TV y HDMI 2.1 no cuesta ni 220 euros

¿Llevas años sin cambiar de televisión y todavía no has experimentado lo que es ver contenido en 4K? Si la respuesta es afirmativa, o si simplemente estás pensando en comprar una televisión para tu dormitorio por un precio razonable, en estos momentos puedes aprovechar para llevarte esta Haier H43K800UX por un precio que nunca antes habíamos visto, ya que está rebajada por poco más de 200 euros.

Es cierto que esta televisión de la marca Haier, que pertenece a la gama de 2024, lleva ya un tiempo vendiéndose por debajo de su precio recomendado de 379 euros. Pero nunca había estado tan barata como ahora, pues tiene un descuento total de 160 euros con la que podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 219 euros en Amazon.

Compra la televisión 4K Haier H43K800UX más barata que nunca

Haier H43K800UX Haier

La Haier H43K800UX es una televisión que en relación calidad-precio no le podemos pedir más. Para empezar, es uno de esos modelos que encaja perfectamente tanto en salones como en dormitorios, ya que cuenta con una pantalla de 43 pulgadas, la cual parece más grande de lo que realmente es al no tener unos marcos casi invisibles, algo que también ayuda a integrarla mejor con cualquier decoración.

Pero el motivo principal por el que merece la pena es por la calidad de imagen que nos ofrece, pues el panel nos brinda una resolución UDH 4K para ver con mayor detalle canales de televisión, series, películas, partidos de fútbol o videojuegos. Y es que, aunque no lo parezca, todavía son muchas las personas que en sus hogares siguen usando modelos Full HD.

A esto debemos sumarle que dispone de una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz, es compatible conHDR10 para mejorar el contraste al reproducir contenido en las principales plataformas de streaming y, en cuanto a su sonido, sus dos altavoces alcanzan una potencia máxima de 20 W, además de que se apoyan en una tecnología Dolby Audio para disfrutar de una sensación más inmersiva.

Y otro punto muy a favor es que funciona bajo un sistema operativo Google TV, el cual destaca por ser uno de los más completos por su interfaz intuitiva y darnos acceso a un gran catálogo de aplicaciones. Asimismo, su integración con servicios de Google es maravillosa, tanto que podemos controlarla por voz con Google Assistant y reproducir contenido desde nuestros diferentes dispositivos con un solo toque al integrar Chromecast.

Para terminar de convencernos, mucho ojo con su apartado de conectividad, donde sobre todo resaltamos que incluye Bluetooth 5.1 para usar desde teclados hasta altavoces y cuatro puertos HDMI 2.1, algo que es más típico de ver en los televisores de gama alta y la hace ideal para gaming, convirtiendo así a esta televisión en una opción muy completa y equilibrada por poco más de 200 euros.

