Toca fondo el precio del Google Pixel 10 Pro XL: uno de los mejores gama alta de 2025 con Android 16 puro

De todos los teléfonos de gama alta que hemos probado este año, con el Google Pixel 10 Pro XL hemos tenido sentimientos encontrados, ya que la experiencia de uso ha sido mucho más buena de lo que en un principio imaginábamos. No hay dudas de que es de lo mejor que hay en el mercado ahora mismo, y más por el precio que tiene ahora, pues tiene una oferta flash que ya lo deja a precio de Black Friday.

El nuevo buque insignia de Google ha llegado al mercado por un precio recomendado de 1.299 euros en su versión más básica, pero ya no hace falta esperar al Black Friday para conseguirlo a mejor precio. Ahora está disponible con una oferta flash por unos ajustados 1.099 euros en Amazon (al igual que en MediaMarkt), lo que se traduce en un ahorro total de 200 euros con su compra.

Compra el Google Pixel 10 Pro XL más barato antes del Black Friday

El Google Pixel 10 Pro XL es el mejor smartphone que la compañía ha lanzado hasta el momento y se siente más premium que nunca. Cuenta con un marco de aluminio de calidad aeroespacial, una trasera de vidrio y un módulo de cámara único que lo sigue diferenciando de la competencia, aunque ahora pesa un poco más en comparación a la generación anterior.

Además, se trata de uno de los móviles con mejor pantallas que hemos probado, ya que monta un panel Super Actua OLED de 6,8 pulgadas que alcanza un nivel de calidad comparable al de las televisiones de gama alta. Este nos brinda una resolución de 1.344 x 2.992 píxeles, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, un brillo que alcanza un pico máximo de 3.300 nits y compatibilidad con HDR10+. A lo que debemos sumarle una protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

Otro de los motivos de peso por los que merece la pena es por su software, pues funciona bajo un sistema operativo Android 16 en su versión más pura para disfrutar una experiencia de uso fluida, diversas funciones de IA y muchísimos años de actualizaciones. Mientras que si hablamos sobre su hardware, bajo el capó lleva instalado un procesador Google Tensor G5 que, a pesar de tener sombras, nos garantiza un buen rendimiento en el día a día y se complementa tanto de una memoria RAM de 16 GB como de un almacenamiento de 256 GB al tratarse de su versión básica.

Donde tampoco pisa el freno es en el apartado de fotografía. Mantiene el listón muy alto al incorporar una triple cámara trasera formada por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x que es una maravilla, y mucho mérito le tenemos que dar a la inteligencia artificial. Y lo mismo podemos decir de su cámara frontal de 42 MP, que ha dado un salto notable en términos de calidad para posicionarse entre los terminales que ofrecen los mejores selfies.

Para terminar de rematar, ahora lleva equipada una batería de 5.200 mAh que puede aguantar más de un día completo de uso y, al mismo tiempo, estrena una carga inalámbrica Qi2 de 15 W que recibe el nombre de Pixelsnap. Todo esto lo convierten en uno de los móviles más completos del momento, sobre todo si tenemos en cuenta, una vez más, que está rebajado 200 euros.

