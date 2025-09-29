Tocado y hundido el precio de estos AirPods Pro que ofrecen una cancelación de ruido activa bestial

En estos últimos años he tenido la suerte de probar muchos auriculares inalámbricos, y tengo claro que pocos me han sorprendido tanto como los AirPods Pro de 2ª generación. Una vez los pruebas, no quieres dejar de usarlos. Y la buena noticia es que ahora vuelven a estar rebajados por debajo de los 200 euros.

Estos auriculares de Apple han arrasado en ventas estos últimos años, aunque, tras la llegada de los AirPods Pro de 3ª generación al mercado, su precio se ha desplomado. Pero por si esto no fuese suficiente, ahora tienen un descuento de 30 euros que los deja por un precio final de 199 euros en Amazon. Una oferta que podemos encontrar igualada en MediaMarkt.

Compra los AirPods Pro de 2ª generación más baratos

AirPods Pro 2 Apple

Es cierto que ya tienen un nuevo heredero al trono, pero los AirPods Pro de 2ª generación siguen siendo una gran opción si buscas unos auriculares in-ear con una calidad más premium, sobre todo teniendo en cuenta que ahora están algo más baratos. La verdadera magia la hacen un transductor de alta excursión y un amplificador de rango dinámico, ambos diseñados a medida para ofrecernos el equilibrio perfecto de sonido, pues nos garantizan unos graves y nítidos de primerísimo nivel.

Pero la cosa no se queda ahí. Otro de los puntos más fuertes de estos auriculares es que disponen de una de las mejores cancelaciones de ruido activa que hemos probado. Y es que llevan instalado un chip H2, el cual se apoya en los diferentes micrófonos que integran para filtrar todo el sonido de nuestro entorno con una eficacia sorprendente, tanto que ni escucharás esas molestas obras que estará haciendo tu vecino ni el motor del avión cuando tengas trayectos muy largos.

También cabe mencionar que cuentan con un modo ambiente personalizable para dejar pasar algunos sonidos concretos, además de que podemos activar una función de audio espacial con seguimiento de cabeza que nos permite escuchar nuestras canciones favoritas de una manera más inmersiva, como si estuviésemos en un concierto.

A todo esto debemos sumarle un diseño ergonómico que se ajusta sin problema a cualquier oído, ya que incluyen cuatro tamaños de almohadillas de silicona para elegir el que mejor se adapte a nosotros. Sin olvidarnos de que vienen con unos controles táctiles para controlar tanto la reproducción como el volumen y una certificación IPX4 que los hace resistentes a las salpicaduras de agua.

Para completar una experiencia de audio sobresaliente, hay que hablar sobre su autonomía. Tienen la batería suficiente como para brindarnos hasta 6 horas de reproducción continua, un periodo que se extiende hasta las 30 horas si contamos con el estuche de carga, el cual es compatible con MagSafe. Y para rematar, gracias al chip U1 que incorporan, podemos localizarlos en tiempo real desde la app Buscar para así evitar una posible pérdida.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.