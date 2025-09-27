Vuelve a hundirse el precio del JBL Charge 6: un altavoz portátil potentísimo que puede hasta cargar el móvil

La nueva línea de altavoces de la popular marca JBL ha demostrado que no tienen competencia en su rango de precios, además de que ha introducido mejoras bastante interesantes para sacarles más partido. Y es que, si quieres estar siempre preparado para cualquier fiesta, el JBL Charge 6 es una garantía de seguros y ahora tiene un gran descuento del 25%.

Este maravilloso altavoz de JBL, que aterrizó en el mercado hace apenas unos meses, tiene un precio recomendado de 199,99 euros, aunque gracias a su actual descuento de casi 51 euros podemos conseguirlo por apenas unos 149 euros en Amazon. Mientras que en MediaMarkt se está vendiendo por unos 155 euros. Elijas la opción que elijas, es una gran oportunidad para ahorrar dinero con su compra.

Compra el nuevo altavoz JBL Charge 6 con un descuento del 25%

Si buscas un sonido potente y de calidad, el JBL Charge 6 es el altavoz portátil que necesitas. Es cierto que su diseño cilíndrico no es tan compacto como otros modelos de la propia marca, entre los que podemos destacar el JBL Flip 7, pero es muy fácil de llevar a cualquier parte porque una de sus principales novedades es que incluye una correa extraíble. También se ha modificado ligeramente la base para asegurarnos un mayor equilibro, además de que sus extremos recubiertos de silicona lo protegen de posibles caídas y está recubierto por un tejido reciclado muy resistente. Sin pasar por alto que tiene un peso de 1,37 kg.

Entrando en más detalle, esta bestia de JBL lleva incorporados en su interior un woofer mejorado y un tweeter para alcanzar una potencia máxima de 45 W. A esto debemos sumarle que dispone de dos radiadores pasivos que mejoran notablemente los graves, una tecnología AI Sound Boost que adapta el audio en tiempo real para decir adiós a las distorsiones sin importar en que posición lo hayamos dejado colocado, y una amplia respuesta de frecuencia que va desde los 56 Hz hasta los 20 kHz. Esto se traduce en un sonido lleno de detalles que llegará a todos los rincones del espacio en el que decidas usarlo.

Por otro lado, cuenta con una certificación IP68 que lo hace más hace resistente al agua en comparación al modelo de anterior generación, pudiendo incluso sumergirse. Aunque dejando a un lado la calidad del audio, el verdadero atractivo y punto diferencial de este altavoz es que funciona como una batería externa, pues nos permite cargar nuestros diferentes dispositivos gracias al puerto USB-C que lleva integrado en la parte trasera, donde también nos encontramos una entrada jack 3,5 mm para disfrutar de un audio sin perdidas al conectarlo en una televisión o monitor.

Otra característica a resaltar es que, descargando la app JBL Portable en nuestro smartphone, podemos seleccionar entre diferentes modos de escucha, ecualizar el sonido a nuestro gusto y activar el modo Playtime Boost para alargar un poco más el tiempo de uso. Y es que, en referencia a esto último, viene con una batería que llega brindarnos hasta 28 horas de reproducción continua (sin activar el modo que acabamos de mencionar). Para rematar, su emparejamiento se lleva a cabo mediante Bluetooth 5.4 y es compatible con Auracast para usarlo junto a otros altavoces.

