Es uno de los mejores SSD para PS5 y ahora está más barato en Amazon

En todas las consolas de nueva generación el espacio de almacenamiento puede llegar a ser un problema, y es que se llena en un abrir y cerrar de ojos. Aquí tiene mucho que ver el tamaño de los juegos, hay títulos que ocupan más de 100 GB, por ejemplo, Indiana Jones y el Gran Círculo. Pues bien, si quieres ampliar la capacidad de almacenamiento de tu PS5 o PC, el WD_BLACK SN850P no te decepcionará. Además, está en oferta y tiene un precio muy competitivo.

Aunque en la web de SanDisk cuesta 141,99 euros, en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir en Amazon por 104,99 euros. Así que, si quieres ampliar el almacenamiento de tu PS5, este SSD es una apuesta segura, no solo por ser fiable y rápido, sino también por tener licencia oficial de PlayStation. En cuanto a las reseñas de los usuarios, son mayormente positivas (más de 8.700 valoraciones), de ahí que tenga una puntuación de 4,7 sobre 5.

Un SSD rápido y fiable a un precio muy atractivo

El WD_BLACK SN850P tiene una serie de características que lo convierten en una de las mejores opciones para los usuarios de PS5. Para empezar, incluye un disipador de calor optimizado para la consola de Sony, lo que garantiza una instalación sencilla y un rendimiento estable incluso en largas sesiones de juego. No tendrás que preocuparte por problemas de temperatura ni por tener que configurarlo: es literalmente instalar y jugar.

Pero lo que realmente hace destacar al WD_BLACK SN850P es su rendimiento. Con velocidades de lectura de hasta 7.300 MB/s y escritura de 6.600 MB/s, este SSD ofrece un rendimiento que rivaliza con el almacenamiento interno de la consola, asegurando tiempos de carga muy rápidos. Por cierto, si 1 TB te parece poco, también está disponible con otras capacidades: 2 TB, 4 TB y 8 TB ¡Casi nada!

Si estás harto de desinstalar juegos constantemente para liberar espacio, la solución pasa por ampliar la capacidad de almacenamiento de tu PC o PS5. Aprovecha que el WD_BLACK SN850P de 1 TB vuelve a estar en oferta y no lo dejes escapar. Ahora mismo, es una de las mejores opciones por debajo de los 105 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.