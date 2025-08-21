PS5 recibe una nueva subida de precio

Aunque parezca que fue ayer, PlayStation 5se lanzó hace ya 5 años, en 2020. Desde entonces se ha mantenido como uno de los productos más deseados del mundo del videojuego, convirtiéndose rápidamente en un éxito de ventas que ha batido récords en distintas regiones.

A pesar de este hito, lo que era entonces del todo imprevisible es que, con el paso del tiempo, su precio fuese aumentando en lugar de descendiendo de manera natural, tal y como había ocurrido en generaciones anteriores.

En varias partes del mundo ya se han registrado subidas de precio en los últimos dos años, con justificaciones que iban desde la inflación global hasta los costes de producción, y ahora, la compañía ha dado un paso más que afecta directamente a su mercado más fuerte.

PS5 sube 50 dólares en todas sus versiones en Estados Unidos

Sony ha confirmado a través de un comunicado oficial que a partir del 21 de agosto la PS5 aumentará su precio en 50 dólares en Estados Unidos, tanto en su versión estándar como en la edición digital y en el modelo más potente, la PS5 Pro. De esta manera, la consola digital pasa de 449 a 499 dólares, la estándar de 499 a 549 dólares y la Pro alcanzará los 749 dólares.

Según la compañía, esta decisión responde a un “contexto económico desafiante”, habiendo aclarado también que los accesorios no verán alterado su precio en este territorio. De hecho, el propio director financiero de Sony, Lin Tao, había advertido ya de que factores como la inflación global y las tensiones comerciales con China podrían repercutir directamente en los costes.

Aunque Sony no es la única en aplicar estas medidas, lo cierto es que el panorama actual rompe por completo con la tradición de consolas más asequibles con el paso del tiempo. Para los jugadores estadounidenses, la nueva subida representa un golpe significativo, justo en el mercado donde PlayStation tiene mayor fuerza. Solo queda ver si este fenómeno de aumentar el precio se reproduce en las próximas generaciones de consolas.