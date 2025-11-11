Robot aspirador barato
¡Vaya ofertón! Este robot aspirador que también friega está a precio de derribo por tiempo limitado
Aprovecha este chollo de AliExpress y llévate el Redkey R10 por 106,71 euros menos del precio recomendado. Se trata de una oferta que finaliza el 19 de noviembre a las 23:59 horas
Ya está aquí la promo del 11.11 de AliExpress, y este año podemos encontrar productos con hasta un 80 % de descuento. Entre los muchos artículos que están en oferta encontramos el Redkey R10, un robot aspirador con un precio muy por debajo del recomendado. En cuanto al vendedor, tiene reseñas positivas, una puntuación de 4,8 sobre 5 y ha vendido más de 700 unidades. ¡Casi nada!
El precio recomendado del Redkey R10 es de 229,99 euros, pero gracias a la promoción del 11.11 de AliExpress se puede conseguir por tan solo 123,28 euros. Sin duda, es una oportunidad difícil de dejar pasar, sobre todo si tenemos en cuenta que no sabemos cuántas unidades quedan disponibles. El envío se hace desde Europa, y más concretamente desde Francia. Por cierto, no hay que pagar gastos de envío.
Redkey R10, un robot aspirador que, además de aspirar, también friega
El Redkey R10 es un robot aspirador que destaca por su gran potencia de succión, capaz de alcanzar los 4.000 Pa. Esto le permite eliminar con eficacia el polvo, la suciedad y el pelo de mascotas en todo tipo de superficies. Además, incorpora un sistema de cepillado que mejora la limpieza e incluye una estación de carga y vaciado que facilita el mantenimiento, ya que el robot se vacía automáticamente.
Ahora bien, no se trata únicamente de un aspirador, sino de un dispositivo 2 en 1 que también friega. Por otro lado, gracias a su batería de 3.200 mAh, puede funcionar hasta 150 minutos seguidos. Cuando la batería está a punto de agotarse, el robot regresa por sí mismo a la estación de carga.
En cuanto al sistema de navegación inteligente, permite crear mapas de cada habitación y establecer un sistema de limpieza personalizado para cada habitación. También ofrece la posibilidad de configurar paredes virtuales, evitando que el robot acceda a zonas no deseadas. Todo esto se hace instalando una aplicación en el móvil y emparejando el Redkey R10.
Si estabas esperando algún chollo para comprar un robot aspirador que sea bueno, bonito y barato, entonces no lo dudes más y hazte con el Redkey R10 antes de que finalice la oferta o se agote, no te defraudará. Pocos robots aspiradores ofrecen tanto por tan poco.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
