Xiaomi TV Box S (3nd Gen) a precio de derribo: convierte tu televisor en una Smart TV de última generación

Sin duda, el Xiaomi TV Box S (3rd Gen) es una de las mejores opciones para transformar cualquier televisor en un centro multimedia. Este dispositivo con Google TV, ofrece acceso a miles de aplicaciones de todo tipo, y esta nueva generación cuenta con un nuevo diseño, un chip más potente y más capacidad de almacenamiento (32 GB). Ahora viene lo mejor de todo, está en oferta y cuesta unos pocos euros más que el Xiaomi TV Box S (2rd Gen).

Si bien el Xiaomi TV Box S (3rd Gen) está disponible por 74,99 euros en la web de Xiaomi, actualmente lo puedes encontrar por 54,90 euros en Amazon y PcComponentes (58,99 euros en MediaMarkt). Por cierto, pocas veces ha estado tan barato, así que es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de echar un vistazo a sus características.

Un dispositivo pequeño y potente que te permite acceder al mundo de las películas y series en streaming

Google TV tiene una interfaz muy intuitiva Xiaomi

Si compras este dispositivo tu televisor pasará a reproducir contenido en 4K UHD. Además, es compatible con Dolby Vision y HDR10+, lo que significa que las imágenes se ven más realistas. Esto hace que sea ideal para ver películas y series, ya sea en streaming o de forma local, mediante una memoria USB o HDD/SSD externo.

Xiaomi tampoco ha descuidado el apartado sonoro. Soporta Dolby Audio y DTS:X, lo que se traduce en una mayor inmersión. A esto se suma un procesador de 4 núcleos que asegura una gran fluidez tanto en la navegación como en la reproducción de contenido, incluso cuando se trata de aplicaciones exigentes.

Como ya hemos mencionado, lleva Google TV, por lo que no tendrás ningún problema para acceder a cualquier plataforma de streaming. Tampoco podía faltar la integración del Asistente de Google. Esto quiere decir que puedes controlar este dispositivo por voz. En el mando a distancia hay un botón dedicado para tal fin. Por último, pero no menos importante, este dispositivo tiene un puerto HDMI 2.1, un USB 2.0, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi de doble banda (2,4 / 5 GHz).

Con todo esto, queda claro que apostar por este TV Box es hacerlo a caballo ganador. Si al final decides comprarlo, te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento. Además, no está de más recordar que no suele estar tan barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.