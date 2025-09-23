Gemini llega a Google TV y a los juegos de Android: así te ayuda la IA en la tele y jugando en el móvil.

Google continúa llevando la inteligencia artificial a más de sus productos y plataformas. La compañía de Mountain View ha comenzado a desplegar Gemini en Google TV y ha anunciado que próximamente ayudará al usuario mientras juega a títulos descargados de Google Play, algo similar al Gaming Copilot para Windows y Android que Microsoft anunció recientemente.

Google TV es la plataforma de software de Google para televisores inteligentes y dispositivos de streaming como Google TV Streamer. También cuenta con app móvil desde la que puedes gestionar el contenido de las plataformas de streaming a las que estás suscrito y lanzarlo a la pantalla de un televisor con Chromecast o compatible con Google TV.

Para qué sirve tener la IA en el televisor

Google asegura que la nueva IA puede hacer todo lo que hacía Google Assistant, pero mejor. La principal mejora es su capacidad para mantener 'conversaciones fluidas' en lugar de limitarse a simples comandos. Se puede seguir usando la misma frase de activación 'Hey Google' o pulsar el botón del micrófono en el mando a distancia para empezar, pero las interacciones están pensadas para ser más naturales. También es posible formular preguntas de seguimiento sin tener que empezar desde cero cada vez.

Google ha presentado una serie de casos de uso que resultan bastante prácticos. Por ejemplo, si no recuerdas el nombre exacto de una serie, basta con describir de qué trata, ('¿Cuál es el nuevo drama hospitalario del que todo el mundo habla?') y el chatbot se encargará de encontrarlo. Google también afirma que la IA puede ofrecer un resumen de series con las que te hayas quedado rezagado o pedirle sugerencias con preguntas como 'Encuéntrame algo para ver con mi mujer. A mí me gustan los dramas, pero a ella le gustan más las comedias ligeras'.

También podrás usar la IA al ver contenido de YouTube desde Google TV. Funcionará con 'vídeos soportados' y entre los casos de uso que Google presenta se encuentra pedirle ayuda para el proyecto escolar de un hijo, aprender nuevas habilidades o asistencia al cocinar.

Google no ha hablado de regiones para este lanzamiento, sino de modelos de televisor. Por ahora, la función solo está disponible en la serie TCL QM9K. Pero la compañía promete que llegará a más dispositivos a lo largo de este año. Entre los futuros modelos compatibles estarán más televisores TCL, como los QM7K, QM8K y X11K. También aterrizará en los Hisense U7, U8 y UX de 2025, en el Walmart onn. 4K Pro y en el Google TV Streamer.

Los televisores de Samsung también reciben un chatbot, el de Microsoft

Por su lado, Microsoft y Samsung anunciaron recientemente una asociación para llevar Copilot a los televisores Samsung. Al igual que con Gemini en Google TV, basta con pulsar el botón de micrófono en el mando para invocar a Copilot y hacerle preguntas.

Entre sus funciones están ofrecer resúmenes de series sin spoilers, encontrar recomendaciones de películas muy concretas y responder a preguntas de seguimiento sobre aspectos como actores de doblaje. Esta IA está disponible en los televisores Samsung de 2025, que incluyen los modelos Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro y The Frame.

Gemini para jugar en Android

Este martes, Google ha anunciado que en un plazo de tiempo cercano, Gemini podrá asistir a los usuarios de Android mientras juegan con su móvil. La IA se mostrará en un panel superpuesto al juego, dentro de títulos descargados desde Play Store, que presentará opciones como realizar una captura, grabar la pantalla o retransmitir la partida por YouTube, además de facilitar pistas sobre el juego.

Gemini, mientras se juega en Android. Google.

El usuario tendrá la opción de iniciar desde aquí también Gemini Live, de forma que podrá hablar con la IA sin necesidad de escribir. El asistente de IA puede 'ver' lo que hay en tu pantalla, lo que le permite adaptar sus sugerencias a tu partida, según Google.